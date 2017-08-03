Tunceli'de 41 derece ile son yılların en sıcak günleri yaşanırken 7'den 70'e bütün vatandaşlar, serinlemek için Munzur Çayı kıyısındaki plajlara akın etti.

Bu yaz Tunceli'de 41 derece ile son yılların en sıcak günlerinden biri yaşanırken, Avrupa'dan gelen Tuncelili vatandaşlar ve yerli halk, Ege ve Akdeniz bölgesindeki tatil yerlerine gitmektense kendi memleketlerinin buz gibi sularında serinlemeyi tercih etti.

7'DEN 70'E HERKES BUZ GİBİ SULARA AKIN ETTİ

Mevsimin en sıcak günlerden birinin yaşandığı Tunceli'de halk, Munzur plajlarına akın etti. Öğlen saatlerinden itibaren sıcakların iyice bastırmasıyla birlikte Munzur Çayı kenarındaki plajlara giren genç, çocuk, yaşlı, kadın ve erkekler, buz gibi sularda serinleyerek sıcaklardan korunmaya çalıştı.

AVRUPA'DA YAŞAYAN TUNCELİLİ VATANDAŞLAR SOLUĞU MEMLEKETİNDE ALDI

Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde yaşayan Tuncelili vatandaşların Ege ya da Akdeniz yerine tatillerini memleketlerinde geçirmesi nedeniyle Munzur Çayı'nın kenarındaki plajlar dolup taştı.

"MUNZUR'UN BUZ GİBİ SUYU DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Munzur Plajında serinleyenler arasında yer alan Suna Tosun, tatil için batı illeri yerine tercihini Tunceli'den yana kullandığını belirterek, "Ben batıda tatilimi geçirmek istemedim ailece Munzur'da serinlemek, kendi topraklarımızda kalmak daha doğruydu. Munzur'un buz gibi suyu dünyanın hiçbir yerinde yok, bu sıcaklıklarda Munzur bizi serinletiyor" dedi.

Kaynak: haberinburada