TÜNEKTEPE PROJESİ'NE MECLİS'TEN ONAY ÇIKTI
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünya çapındaki vizyon projelerinden Tünektepe için Büyükşehir Meclisi'nden onay çıktı.
Daha önce teleferik kısmı hizmete giren Tünektepe projesi kapsamında yapılması düşünülen, mimarisiyle Antalya'nın sembolü haline gelebilecek 30 odalı turistik tesis ve 240 kişi kapasiteli restoran projesi Büyükşehir Meclisi tarafından kabul edildi.
BAŞBAKAN, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TAHSİS ETMİŞTİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Tünektepe Özel İdare döneminden Büyükşehir Belediyemize intikal etmiş bir alan. Burada bir dünya projesi diye ifade ettiğimiz, Antalya'ya değer katacak önemli bir tesis projemiz var. Bununla ilgili süremiz çok az kalmıştı. Bir yatırım yapılabilecek kadar süre kalmamıştı. Sürenin 30 seneye uzatılması hususunda Orman Bakanlığı'mız ve Başbakanlık dahil 6 kurumla çok uzun bir bürokratik süreci tamamladık. En sonunda Sayın Başbakanımızın da izni ve imzasıyla Tünektepe'nin Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi veya ihale yoluyla kullandırılması hususu onaylandı."
İHALE HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Burası için bir vizyon proje hazırladıklarını anlatan Başkan Türel, "Plan süreçleri ile ilgili tüm Bakanlıklardan onaylarımız tamam. Planlamamız bitti. Artık ihale hazırlıklarımız başladı. Teleferiğimiz zaten hizmete girmişti. Antalya'ya yakışan sembolik önemi ve değeri de olan kartpostalları süsleyecek güzellikte bir tesisi burada kazandırmış olacağız. Dubai'de o Yelken Otel diye bildiğimiz Burc el-Arab kadar Antalya'ya çok ciddi katma değer sağlayacak bir tesis olacak" dedi.
TÜNEKTEPE PROJESİ
Tünektepe Projesi, Antalya'nın 50 yıllık hayali olan teleferik hattının hizmete girmesiyle başlamıştı. Meclis tarafından onaylanan bir sonraki adımında Tünektepe'de Antalya'nın gelecekteki simgesi olabilecek bir turistik tesis, cazibe merkezi ve yaşam alanı projesi hayat bulacak. Burası halkın da günü birlik ulaşabileceği, istifade edebileceği bir tesis olarak hizmet verecek. Projede 3 Akdeniz fokunun arasında bir tane devasa turuncu küre yer alacak. Gece görüntüsü ise Antalya'ya ayrı bir görsellik getirecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteroloji'den İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
- Demokrasi Nöbetine 10 Aylık Kübranur Bebekte Ailesiyle Katıldı
- Vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir Heykeliyle Fotoğraf Çekmek İçin Kuyruğa Girdi
- Şehit Ömer Halisdemir'in Babası: Tüm Türkiye'ye Teşekkür Ediyorum
- Salalar Yükselirken, 51 Şehit Verdiğimiz Yerde Gökyüzü Ağladı
EKONOMİ HABERLERİ
- New York'ta Farelerle Mücadele İçin 32 Milyon Dolarlık Bütçe Ayrıldı
- Türkiye'den Abd'ye Büyük Teslimat! Yüzde 100 Yerli Üretildi
- Hukuk Ve Vergi Şirketi Andersen Global, Türkiye'de Faaliyete Başlıyor
- Bakan Çelik: 2017 Yılı İçin Anadolu Ekmeklik Sert Buğdayın Alım Fiyatı Ton Başına 940 Tl
- Fed Başkanı Yellen'in Açıklamalarından Sonra Dolar/Tl 3,58 Seviyesinde
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
- Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
- Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar