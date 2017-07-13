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Tünelde şov yapan motosikletli genç felaketten kıl payı kurtuldu

TÜNELDE ŞOV YAPAN MOTOSİKLETLİ GENÇ FELAKETTEN KIL PAYI KURTULDU

Tünelde tek teker giden motosikletli ölümden döndü. Arkadaşının kask kamerasına yansıyan görüntülerde gencin arabaların altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Tünelde Şov Yapan Motosikletli Genç Felaketten Kıl Payı Kurtuldu(5/10)1

Kağıthane Tüneli'nde arkadaşlarıyla sözde şov yapmak isteyen motosikletli maganda faciaya davetiye çıkardı. Tünel içerisinde tek teker giderken takla atarak yerde sürüklenen motosikletlinin o anları arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

MOTOSİKLETİYLE BİRLİKTE METRELERCE SÜRÜKLENDİ​

Motosikletlinin Kağıthane Tüneli'ndeki sözde şovu adeta faciaya davetiye çıkardı. Tünel içerisinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak seyir eden motosikletli, bir anda dengesini yitirerek takla attı. Motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklenen genç, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken faciaya davetiye çıkardığı o anlar ise arkadaşının kask kamerasına yansıdı.

KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren görüntülerde, gencin tek teker üzerinde tünel içerisindeki emniyet şeridinde hızlı bir şekilde ilerlediği görülüyor. Ön tekerini havaya kaldırarak ilerleyen ve dengesini kaybederek motoruyla birlikte takla atan gencin yerde sürüklendiği sırada, diğer şeritten araçların geçtiği görülüyor.

KAĞITHANE TÜNELİ'NDE MOTOSİKLETLİ GENÇLER FACİAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan gencin diğer araçların altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Öte yandan, motosikletlilerin özellikle Kağıthane Tüneli'nde bu tür tehlikeli şovlarla trafiği tehlikeye soktuğu anlar kameralara defalarca yakalanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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