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Tünelde zincirleme kaza! İçinde bebek bulunan araç takla attı

TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA! İÇİNDE BEBEK BULUNAN ARAÇ TAKLA ATTI

Üsküdar Tantavi tünelinde zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazaya karışan 3 araçtan içinde bebek bulunan otomobil takla attı. Sürücü ve bebek yara almadan atlatırken hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Tünelde Zincirleme Kaza! İçinde Bebek Bulunan Araç Takla Attı(7/10)3

Şileyolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde meydana gelen olayda tünel içinde araçlar seyir halindeyken bir anda trafik yavaşladı. Bu sırada önde seyreden otomobile arkadan gelen Ayhan Aziz'in kullandığı araç çarptı. Bu araca da arkadan gelen içinde 2 kişi ve bir bebek bulunan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde bebek bulunan otomobil takla attı.

SÜRÜCÜ VE BEBEK YARA ALMADI, KADIN HAFİF YARALANDI

Kazayı sürücü ve bebek yara almadan atlatırken kadın ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atarak ters dönen otomobil, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından düzeltilerek çekiciye yüklendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan sürücü Ayhan Aziz, "Seyir halindeydik, trafik yavaşladı. Öndeki araç durdu. Öndeki araca vurduk. Arkadan gelen bize vurdu takla attı" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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