TÜP BEBEK MERKEZİNDE SPERMLER KARIŞTI İDDİASINA BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
"Tüp bebek merkezinde spermler karıştırıldı" haberleriyle ilgili Sağlık Bakanlığından "İddialar kesin değil, henüz yapılmış bir şikayet bulunmuyor." açıklaması geldi.
İstanbul'da "tüp bebek merkezinde embriyolar karıştırıldı" haberleriyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıkalamada iddiaların araştırma sonucu kesinleşeceği konuyla ilgili ise henüz bir şikayetin kaydedilmediği bilgisine yer verildi.
"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
İşte Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama:
Medyada, yer alan "İstanbul'da bir tüp bebek merkezinde embriyoların karıştığı" iddialarına yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.
Haberin yayınlanmasını müteakip hemen harekete geçilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.
"ŞİKAYET BULUNMUYOR"
Yapılan ön incelemede;
"Bakanlığımıza bu konuda yapılmış herhangi bir başvuru veya şikâyet bulunmadığı,
İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer birimlerde de konu ile ilgili resmi bir kayda rastlanmadığı" görülmüştür.
"İDDİALARIN KESİNLİĞİ İNCELEME SONUCU BELLİ OLACAK"
Ön incelemede; tüp bebek tedavisi sırasında isim benzerliğinden ötürü iki ailenin embriyolarının karıştığı iddiasına ulaşılmıştır. Ancak bu iddianın gerçek olup olmadığı inceleme ve soruşturma sonucunda belli olacaktır.
TÜP BEBEK MERKEZİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU
Üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, embriyoların başka adaylarda uygulanması, "Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik" uyarınca yasaklanmıştır.
Yapılacak detaylı incelemede, bu yasağa aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuatımızda belirtilen gerekli işlemler tesis edilecek, cezai müeyyideler uygulanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.
Kaynak: haberinburada
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