TÜP BOMBA GİBİ PATLADI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 16 YARALI
Iğdır Küçük Sanayi Sitesinde tüp gaz bayiinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından sanayi sitesi adeta savaş alanına döndü. Patlamada 1 kişi öldü, 3'ü ağır 16 kişi de yaralandı.
Iğdır Küçük Sanayi Sitesinde tüp satan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü. 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Patlama sırasında 20'ye yakın iş yeri ve çok sayıda araç zarar gördü.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Bugün saat 11.00 sıralarında Iğdır merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tüp gaz bayiinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından sanayi sitesi adeta savaş alanına döndü.
DUVARLAR YIKILDI, ARAÇLAR YANDI
Patlamanın etkisiyle tüp gaz bayiinin duvarları yıkılırken etraftaki park halindeki araçlar da hurda yığınına döndü.
İŞ YERLERİ KAPATILDI
1 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölge yeni bir patlama ihtimaline karşı güvenlik şeridiyle çevrildi. İş yerleri kapattırılarak vatandaşlar uzaklaştırıldı. Patlama sonrası çıkan yangına TOMA ile müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
BELEDİYE BAŞKANI: TÜPTEN KAYNAKLANDIĞINI TAHMİN EDİYORUZ
Olay yerinde incelemede bulunan Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Patlamanın tüpten kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Detayı hakkında henüz bilgi sahibi değiliz. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdüler. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastaneye yaralılarımız götürüldü. 4 yaralının durumu ağır şekilde" dedi.
İşte patlamanın olduğu olay yerinden ilk görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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