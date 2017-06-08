

Mide küçültme ameliyatı geçiren kişiler oruç tutabilirler mi? Ameliyatın üzerinden ne kadar süre geçmesi gerekir? Oruç tutmaya uygun olduğunuzu nasıl anlayacaksınız? Bütün bu soruları Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Çelen'e sorduk. Yakın zamanda obezite cerrahisi geçirmiş hastaların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler…







OBEZİTE CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?







Obezite cerrahisinden faydalanan hastaların, ameliyat hangi teknik ile yapılmış olursa olsun vücudun metabolik yapısı düzelinceye ve ameliyatın yapılma amacı yerini bulup hedeflenen kiloya ulaşıncaya kadar düzenli beslenmeli ve sürekli takibi yapılması gerekir. Bunun için ilk 2 yıl mide yani vücut uzun uzun süreli açlık ve susuzluğa karşı koruma altına alınmalıdır.







Tüp mide (Sleeve Gastrektomi) ya da Gastrik Bypass gibi obezite cerrahisi operasyonu geçiren hastaların ameliyattan sonra 2 yıl boyunca oruç tutmaları sağlık açısından tavsiye edilmemektedir. İki yılını dolduran hastalar için ise kişiye özel genel sağlık değerlendirmesi yapılmalı, hekim ve diyetisyen kontrolü sonucunda karar verilmelidir.







OBEZİTE AMELİYATI OLAN HASTALARDA ORUÇ TUTMANIN SAKINCALARI







Öncellikle sıvı ve elektorit dengesi bozulur. Obezite cerrahisindeki ana hedef kullanılan tekniğe göre midenin hacmini küçültmek ve/veya emilimi azaltmaktır. Ameliyattan sonra az ama sık aralıklarla beslenilmelidir. Ayrıca bol sıvı tüketilmelidir. Bu yıl oruç süresi yaklaşık 17 saat süre ile en uzun açlık süresine sahip. Bu süre içinde vücudun ihtiyacı olan besin ve sıvı alımı sağlanamayacaktır. Sıcak havanın etkisi vücutta terlemeye bağlı sıvı kayıpları da artacaktır. Bu durum özellik ile vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin bozulmasına yol açar. Beraberinde ise kişilerde böbrek hastalıkları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.







OBEZİTE AMELİYATINDAN SONRA BESLENME DÜZENİ ÖNEMLİ!







Obezite cerrahisinden sonra az miktarda ve sık sık beslenilmelidir. Bağışıklık sistemi ve metabolizma hızı için bu çok önemlidir. Uzun süre aç kalmak vücudun dengesinin bozulmasına neden olacaktır. Bol sıvı tüketmek de metabolizmanın hızını artmasını ve hedeflenen kiloya ulaşılmasını sağlayacaktır.







kaynak:sabah