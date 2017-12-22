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Turgay Kıran, Galatasaray başkanlık adaylığından çekildi!

TURGAY KIRAN, GALATASARAY BAŞKANLIK ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in erken seçim kararı almasının ardından başkan adayı olduğunu açıklayan Turgay Kıran, iki gün sonra yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini söyledi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Turgay Kıran, Galatasaray Başkanlık Adaylığından Çekildi!(5/10)1

Galatasaray Kulübü'nün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olmayı düşündüğünü açıklayan Turgay Kıran daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİNİ ELEŞTİRDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dursun Özbek yönetimini eleştiren Turgay Kıran, Özbek yönetiminin adaylara 10 gün vererek etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Turgay Kıran'ın adaylığını çekmesinin ardından Dursun Özbek'e rakip olarak sadece Mustafa Cengiz kaldı.

İşte Turgay Kıran'ın açıklaması;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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