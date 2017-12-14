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Turist getirenlere yakıt desteği kapsamına bir havalimanı daha eklendi

TURİST GETİRENLERE YAKIT DESTEĞİ KAPSAMINA BİR HAVALİMANI DAHA EKLENDİ

Turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da eklendi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Turist Getirenlere Yakıt Desteği Kapsamına Bir Havalimanı Daha Eklendi(6/10)2

Bakanlar Kurulunun turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek sağlanması hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, turist getiren seyahat acentelerine uçak başına 6 bin dolar destek sağlayan uygulamaya Konya Havalimanı da eklendi.

6 BİN DOLAR DESTEK SAĞLANACAK

Daha önce alınan kararda adı geçen havalimanlarının yanı sıra Konya Havalimanı'na da tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihlerinde turist getiren A Grubu seyahat acentelerine turistik uçak seferi başına 6 bin dolar destek sağlanacak.

HAVALİMANI SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunması amacıyla geçen sene belirli süreler için verilen destek kapsamında daha önce 6 havalimanı yer alırken, 2017'de tüm yıla yayılan uygulamadan yapılan son düzenlemeyle bu sayı 15'e yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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