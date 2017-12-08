Konyaspor'da Deprem! İki Yönetici İstifa Etti
Büyük Operasyon Kapıda! 31 Bölgeye Giriş Ve Çıkışlar 14 Gün Yasaklandı
Fetö'nün Kripto Subayına 7 Yıl 6 Ay Hapis!
Yine Fenerbahçe Maçı, Yine Rekor!
Aykut Kocaman: Oyuncunun Taraftara Reaksiyon Vermesi Doğru Değil
İsrail, Gazze Şeridi'ne Büyük Bir Saldırı Başlattı!
Bodrum'daki 100 Yıllık Miras Davası Bitti, Mirasçılar Kucak Kucak Parayı Alıp Gitti
İsrail'de Panik! Alarmlar Çaldı, Halk Sığınaklara Gönderildi
Sürpriz Ziyaret! Putin, Türkiye'ye Geliyor
Fenerbahçe Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Kafasını Mikrodalga Fırına Sıkıştırdı, İtfaiye Zor Kurtardı
Ronaldo Kibirden Kendinden Geçti: Tarihin En İyisi Benim
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe Macerası Bitiyor
Arda'dan Kudüs Paylaşımı: Silahlarınızı İnsanların Üzerinden Çekin
Abd, Bu Kez De Rusya'yı Tehdit Etti: İhlale Son Vermezsen, Askeri Önlem Alırız
Dursun Özbek: Felipe Luis Ve Arda Turan İle Görüşme Yapmadık
Bursaspor-Fenerbahçe Maçında Görülmemiş Taktik
Bakan Fakıbaba'nın Zor Anları! Korumaları, Düşmesin Diye Seferber Oldu
Görevden Alınan Battal İlgezdi İlk Kez Konuştu: Hodri Meydan, Veremeyeceğim Hesap Yok
Sevgilisi Üçlü Cinsel İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Kopardı

Turistler Antalya ve İstanbul'a akın etti

TURİSTLER ANTALYA VE İSTANBUL'A AKIN ETTİ

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde gelen 29 milyonu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün tercihi Antalya ve İstanbul oldu.

Tarih : 08 Aralık 2017, 20:10
Puan Ver : Turistler Antalya Ve İstanbul'a Akın Etti(6/10)2

2017'nin 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist ziyaret etti. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ RUSYA'DAN GELDİ

Ülke bazında bakıldığında, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi. Bu dönemde Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 565 bin 275, Almanya'dan 3 milyon 336 bin 7, İran'dan 2 milyon 118 bin 263, Gürcistan'dan 2 milyon 71 bin 838, İngiltere'den 1 milyon 576 bin 783 ziyaretçi geldi.

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'dan 1 milyon 541 bin 458, Ukrayna'dan 1 milyon 212 bin 644 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Fransa, Hollanda, Yunanistan da 500 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler oldu.

EN FAZLA ANTALYA TERCİH EDİLDİ

Yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller incelendiğinde, en fazla ziyaretçi 9 milyon 255 bin 267 kişi ile Antalya'ya geldi. Antalya'yı, 9 milyon 8 bin 643 kişi ile İstanbul takip etti. Bir başka ifadeyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 63'ü Antalya ve İstanbul'u tercih etti.

Söz konusu dönemde Edirne'ye 2 milyon 703 bin 643, Artvin'e 2 milyon 285 bin 231, Muğla'ya 1 milyon 973 bin 226, İzmir'e 722 bin 671, Ağrı'ya 458 bin 725, Ankara'ya 429 bin 263 ve Van'a 362 bin 948 ziyaretçi geldi.

"RAKAMLAR MEMNUN EDİCİ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017'nin yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyle tamamlanacağını düşündüğünü bildirdi.

Bu yılın turizm sektöründe tekrar bir çıkış yılı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, şunları kaydetti:

"Bu çıkışı bir şekilde sağlamış olduk. Rakamlar memnun edici. Şimdi 2018'e bakıyoruz. Erken rezervasyon dönemi başladı. Avrupa'dan gelen ilk veriler oldukça iyi. Konjonkterel bir sıkıntı yaşanmazsa 2018'in bu yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İspanya başta olmak üzere rekabet edilen ülkelerle geçen yıllardan kaynaklanan açığın kapatılması gerekiyor. 2018 hedefimiz turizmde en yüksek rakamları gördüğümüz 2014'ü tekrar yakalamak. Yani 2018'de Türkiye geneli yabancı ziyaretçi sayısında 40 milyona yaklaşmayı hedefliyoruz. Antalya için hedef ise 12,5 milyon yabancı turist. Rakiplerle arayı açmamak için bu rakamları yakalamamız gerekiyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Turistler  Antalya  Ve  İstanbul  A  Akın  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER