2017'nin 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 29 milyon 53 bin 450 yabancı turist ziyaret etti. Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

EN FAZLA ZİYARETÇİ RUSYA'DAN GELDİ

Ülke bazında bakıldığında, Türkiye'ye en fazla ziyaretçi Rusya'dan geldi. Bu dönemde Türkiye'ye Rusya'dan 4 milyon 565 bin 275, Almanya'dan 3 milyon 336 bin 7, İran'dan 2 milyon 118 bin 263, Gürcistan'dan 2 milyon 71 bin 838, İngiltere'den 1 milyon 576 bin 783 ziyaretçi geldi.

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'dan 1 milyon 541 bin 458, Ukrayna'dan 1 milyon 212 bin 644 kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Fransa, Hollanda, Yunanistan da 500 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği ülkeler oldu.

EN FAZLA ANTALYA TERCİH EDİLDİ

Yabancı ziyaretçilerin giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller incelendiğinde, en fazla ziyaretçi 9 milyon 255 bin 267 kişi ile Antalya'ya geldi. Antalya'yı, 9 milyon 8 bin 643 kişi ile İstanbul takip etti. Bir başka ifadeyle Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 63'ü Antalya ve İstanbul'u tercih etti.

Söz konusu dönemde Edirne'ye 2 milyon 703 bin 643, Artvin'e 2 milyon 285 bin 231, Muğla'ya 1 milyon 973 bin 226, İzmir'e 722 bin 671, Ağrı'ya 458 bin 725, Ankara'ya 429 bin 263 ve Van'a 362 bin 948 ziyaretçi geldi.

"RAKAMLAR MEMNUN EDİCİ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2017'nin yaklaşık 32 milyon yabancı ziyaretçiyle tamamlanacağını düşündüğünü bildirdi.

Bu yılın turizm sektöründe tekrar bir çıkış yılı olduğunu vurgulayan Osman Ayık, şunları kaydetti:

"Bu çıkışı bir şekilde sağlamış olduk. Rakamlar memnun edici. Şimdi 2018'e bakıyoruz. Erken rezervasyon dönemi başladı. Avrupa'dan gelen ilk veriler oldukça iyi. Konjonkterel bir sıkıntı yaşanmazsa 2018'in bu yıldan çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. İspanya başta olmak üzere rekabet edilen ülkelerle geçen yıllardan kaynaklanan açığın kapatılması gerekiyor. 2018 hedefimiz turizmde en yüksek rakamları gördüğümüz 2014'ü tekrar yakalamak. Yani 2018'de Türkiye geneli yabancı ziyaretçi sayısında 40 milyona yaklaşmayı hedefliyoruz. Antalya için hedef ise 12,5 milyon yabancı turist. Rakiplerle arayı açmamak için bu rakamları yakalamamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: haberinburada