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Turistler Mardin'e Akın Etti! Otellerde Yer Kalmadı, Misafirler Evlere Yönlendiriliyor
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Turistler Mardin'e Akın Etti! Otellerde Yer Kalmadı, Misafirler Evlere Yönlendiriliyor

TURİSTLER MARDİN'E AKIN ETTİ! OTELLERDE YER KALMADI, MİSAFİRLER EVLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Mezopotamya'nın incisi Mardin'e turistler yoğun talep gösteriyor. Şehirde Nisan ve Mayıs ayları için oteller doldu. Turistler, misafirhanelere ve evlere yönlendiriliyor.

Tarih : 09 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Turistler Mardin'e Akın Etti! Otellerde Yer Kalmadı, Misafirler Evlere Yönlendiriliyor(7/10)3

Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı Mezopotamya'nın incisi Mardin'e turistler yoğun talep gösteriyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman, "Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu. Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz" dedi.

"TERÖRÜN OLDUĞU DÖNEME GÖRE YÜZDE 300 ARTIŞ OLDU"

Turist sayısında terör saldırılarının yaşandığı döneme göre yüzde 300 artış olduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu. Terör saldırıları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat 2017 yılından itibaren başta Midyat ve Artuklu ilçelerinde yeni oteller açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da otel açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar 3 kat yükselmişse de bunun 5-10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi masal şehrine bekliyoruz."

"MİSAFİRLERİMİZİ EVLERDE AĞIRLIYORUZ"

Turist rehberi Burak Erdem de, "Şu an otellerimizde yer yok. Mardinliler misafirleri evlerinde ağırlar duruma geldi. Bu durumdan çok memnunuz. Belediyeye görevlendirme yapılmasından sonra turizmde inanılmaz güzel çalışmalara imza atıldı. Bundan dolayı şehrimizde turizm canlılığı artarak devam edecek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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