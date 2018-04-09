TURİSTLER MARDİN'E AKIN ETTİ! OTELLERDE YER KALMADI, MİSAFİRLER EVLERE YÖNLENDİRİLİYOR
Mezopotamya'nın incisi Mardin'e turistler yoğun talep gösteriyor. Şehirde Nisan ve Mayıs ayları için oteller doldu. Turistler, misafirhanelere ve evlere yönlendiriliyor.
Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların kardeşçe bir arada yaşadığı Mezopotamya'nın incisi Mardin'e turistler yoğun talep gösteriyor. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaman, "Nisan ve mayıs ayları için otellerimiz dolu. Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz" dedi.
"TERÖRÜN OLDUĞU DÖNEME GÖRE YÜZDE 300 ARTIŞ OLDU"
Turist sayısında terör saldırılarının yaşandığı döneme göre yüzde 300 artış olduğuna işaret eden Yaman, şöyle konuştu:
"Gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu. Terör saldırıları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat 2017 yılından itibaren başta Midyat ve Artuklu ilçelerinde yeni oteller açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da otel açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar 3 kat yükselmişse de bunun 5-10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi masal şehrine bekliyoruz."
"MİSAFİRLERİMİZİ EVLERDE AĞIRLIYORUZ"
Turist rehberi Burak Erdem de, "Şu an otellerimizde yer yok. Mardinliler misafirleri evlerinde ağırlar duruma geldi. Bu durumdan çok memnunuz. Belediyeye görevlendirme yapılmasından sonra turizmde inanılmaz güzel çalışmalara imza atıldı. Bundan dolayı şehrimizde turizm canlılığı artarak devam edecek" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Nefes Borusuna Et Parçası Kaçan Minik Eymen, Doğum Gününde Öldü
- İnsanlık Dışı! Köpeği Motosikletin Arkasına Bağlayıp Sürükledi
- Başbakan Yıldırım: Erdoğan, Trump'a Türkiye Ek Gümrük Vergileri Dışında Tutulsun Dedi
- Ölümüne Yolculuk! Kopmak Üzere Olan Köprüden Araçlarıyla Geçiyorlar
- Doğan, Devir-Teslim Töreninde Konuştu: Bir Önceki Törenden Kaçmıştım
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
- Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar