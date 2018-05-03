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Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor

TURİSTLERİ EVLERİNDE KONUK EDEN KÖYLÜLER, HEM PARA KAZANIYOR HEM KÖYLERİNİ TANITIYOR

İzmir'in Bergama ilçesinde Amerika'dan gelen turistleri evlerinde ağırlayan Demircidere Köyü sakinleri, hem para kazanıyor hem de köylerini dünyaya tanıtıyor.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor(6/10)2

İzmir'in Bergama ilçesinde Amerika'dan gelen turistleri evlerinde ağırlayan Demircidere köyü sakinleri, hem para kazanıyor hem de köylerini dünyaya tanıtıyor. Demircidere Köyü'nün meydanında otobüsten inen Amerikalı turistleri 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan Muhtar Hızır Yıldırım, yabancı konuklarına köy hakkında bilgi veriyor. Köy meydanında bulunan fırında turistlere sıcak tandır ekmeği ikram eden yöresel kıyafetli köy sakinleri, daha sonra onları evlerinde ağırlıyor ve kendi elleriyle hazırladıkları yöresel yemekleri ikram ediyor.

AVUSTRALYA, YENİ ZELANDA VE AMERİKA'DAN TURİST GELİYOR

Yabancıların köy ziyaretlerini büyük keyifle yaptığını anlatan tur rehberi Sabahattin Canlıer, "Bugün Demircidere köyüne turist grubumu getirdim. Grubumuz Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika'dan gelmekte. Grubum ile Bergama'da Asklepeion'u ziyaret edeceğiz. Asklepeion'u ziyaret etmeden önce buradaki yerel hayatı da tanıtabilmek adına köyümüze geldik ve buradaki lezzetlerden tadıyoruz. Misafirlerimiz çok memnunlar ve buradaki hayatı tanımaktan dolayı da sürekli memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Umarım bundan sonra daha fazla misafirimiz ile buraya geliriz" diye konuştu.

"TURİSTLER MİSAFİRPERVERLİKTEN MEMNUNİYET DUYUYOR"

Avustralya Sydney'den gelen Phillip Kelly, "İnsanları tanımak ve buradaki hayatı tanımak için Demircidere'ye geldik. Buradaki konukseverlikten, yemekten ve özellikle arkadaki görüntüden inanılmaz mutluyum" dedi.

Yöresel kıyafetini giyip Amerika'dan gelen turistleri annesi ile birlikte evinde ağırlayankKöy sakinlerinden Gülçin Konuk, "Yurt dışından misafirlerimiz geliyor ve onları evimizde ağırlıyoruz. Bununla da aile ekonomimize biraz olsun katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SIRADA 8 BİN KİŞİLİK TURİST KAFİLESİ VAR

Gelen turistleri gezdirdiklerini, aynı zamanda evlerinde ücret karşılığı yemek yedirdiklerini belirten Demircidere Köyü Muhtarı Hızır Yıldırım da şunları söyledi:

"Gelen turistler köy bütçesine katkıda bulunuyorlar. Aynı zamanda çok da memnun ayrılıyorlar köyümüzden. Şu ana kadar köyümüzde 5 bin turisti ağırladık. Bir Alman turizm acentesi ile önümüzdeki günlerde 8 bin kişilik yeni bir anlaşma imzalayacağız, onları da ağırlayacağız. Köyümüze gelen turlar arasında İstanbul'da yaptıkları ankette 96 puan ile ilk üçe giriyor. Bütün dünya insanlarını köyümüze bekliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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