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TURİSTLERİN AKIN ETTİĞİ KÖYDE AHIRLARI BİLE KAFE YAPTILAR


Turistlerin akın ettiği köyde ahırları bile kafe yaptılar
Tarih : 14 Nisan 2018, 16:10
Puan Ver : Turistlerin Akın Ettiği Köyde Ahırları Bile Kafe Yaptılar(5/10)1

Doğayla iç içe yaşamak için büyük şehirlerden kaçanların tercihi olan Kazdağları'nın eteklerindeki Adatepe köyü, yerlilerden tarihi evleri satın alarak restore ettiren kentlilerin yerleşim alanı oldu.

EVLER 3 MİLYON LİRAYA SATILIYOR

Rumlardan kalma taş evlerin 2-3 milyon liraya satıldığı Adatepe'yi ünlü isimlerin dışında kent kökenli bir çok kişi de tercih etti. Bazıları bu konutları yazlık olarak kullanırken, bazıları da otel ve lokanta açtı, ahırları bile restore edip kafeye dönüştürdü.

TEMİZ HAVASIYLA İLGİ ÇEKİYOR

Çanakkale'nin Kazdağları'ndaki doğayla içi içe köyü Adatepe, taş işçiliğinin en güzel örneklerini barındıran tarihi evleri, Arnavut kaldırımlarından oluşan yolları, ormanlık alanları, otantik yapısıyla kentlilerin yerleşim alanı oldu.

Edremit Körfezi'nde Kazdağları eteklerindeki yüksek tepelerin birinde yer alan ve küçük bir köy olan Adatepe, hem yatırımcıların hem de şehir hayatından kurtulup dinlenmek isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

AHIRLAR KAFE OLARAK KULLANILIYOR

Adatepe'de fiyatları 2-3 milyon lirayı bulan Rumlardan kalma taş evler ile bazı eski ahırlar restore edilerek konut, butik otel veya kafe olarak kullanılıyor.

1989 yılında sit alanı ilan edilmesinin ardından tarihi dokusu korunan Adatepe köyü, temiz havası, doğası, sessizliği ve otantik yapısıyla özellikle son yıllarda yüksek gelirli ailelerin gözdesi haline geldi.

1940'lı yıllara kadar 550 evin yanı sıra hamam, fırın, kahvehane, kunduracı, kasap, berber, zeytinyağı fabrikalarının bulunduğu köyde, kente yaşanan göçün ardından köylülerin sayısı parmakla sayılacak kadar azaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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