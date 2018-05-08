TURİZM CENNETİ HAWAİİ'DE KORKUNÇ MANZARA! LAVLAR 35 EVİ YUTTU
ABD'nin Hawaii eyaletinde patlayan Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısı 35'e ulaştı.
ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle 1700 kişinin tahliye edildiği Leilani Estates yerleşiminde lavlardan hasar gören konut ve binaların sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.
HASAR GÖREN YAPI SAYISI 35 OLDU
Hawaii Kırsal Yerleşimler Belediye Başkanı Wil Okabe, yanardağdan püsküren ve yerde açılan çatlaklardan sızan lavlar nedeniyle bölgede hasar gören 35 yapı olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Okabe, yangınların devam etmesi nedeniyle hasar gören binalardan hangilerinin konut, hangilerinin atıl bina olduğunun henüz belirlenemediğini kaydetti.
2 YENİ LAV ÇATLAĞI OLUŞTU
Bu arada Hawaii Yanardağ Gözlemevi Sözcüsü Janet Babb, yanardağ çevresinde 2 yeni lav çatlağı oluştuğunu bildirdi. Böylece bölgedeki lav çatlaklarının sayısı 12'ye çıktı.
LAV AKIŞININ NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR
Yetkililer 36 bin metrekarelik alana yayılan lav akışının daha ne kadar süreceğinin bilinmediği belirtti. Sivil savunma yetkilileri, bölgeden tahliye edilen vatandaşların her gün 07.00 ile 18.00 saatlerinde evlerini kontrol etmek için bölgeye dönmelerine izin verdi. Vatandaşların, uyarı halinde hızla bölgeyi terk edecek şekilde hazır olmaları istendi.
1983'TEN BERİ PATLAMALAR MEYDANA GELİYOR
Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar meydana geliyor.
Kaynak: haberinburada
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