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Turizm devi, bütün otellerini sattı! İstanbul'da da 6 tane var

TURİZM DEVİ, BÜTÜN OTELLERİNİ SATTI! İSTANBUL'DA DA 6 TANE VAR

Marriot, 2 yıl önce Sheraton'a ait Starwood'u satın almasının ardından bu kez de Hyatt'ın sahibi ILG'yi 4,7 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Turizm Devi, Bütün Otellerini Sattı! İstanbul'da Da 6 Tane Var(5/10)1

Marriott Otel Grubu, yaklaşık 4.7 milyar değerinde hisse senedi ve nakit karşılığında rakibi ILG'yi alarak dünyanın en büyük devre mülk tatil köyü markasını yaratmaya hazırlanıyor.

2 YIL ÖNCE DE STARWOOD'U SATIN ALDI

2 yıl önce de 12 milyar dolar karşılığında Sheraton otelleriyle bilinen Starwood'u satın alan Marriott, böylelikle toplam 108 tesise ulaşacak ve Hilton ile Wyndham grupları başta olmak üzere rakipleri karşısında öne geçmeye çalışacak.

ILG bünyesinde Hyatt, Sheraton Vacation Club ve Westin gibi dev markalar da bulunuyor. Hyatt'ın İstanbul'da 6 oteli, Sheraton'un da Türkiye genelinde 7 oteli var. Marriott'un bilinen markaları ise Marriott, Ritz-Carlton ve St. Regis.

HİSSE BAŞINA 14,75 DOLAR ÖDEDİ

Marriott ve ILG arasında yapılan anlaşmaya göre her bir ILG hissesi için 14.75 dolar ve 0.165 Marriott hissesi verilecek. İki yıl içerisinde 75 milyon dolar tasarruf bellenirken yeni oluşacak grubun toplam yıllık geliri 2.9 milyar dolar olacak. Marriott geçen yıl 301 milyon dolar FAVÖK açıklamıştı, ILG içinse bu rakam 361 milyon dolar. Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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