Kim Gelsin? Diye Sordular, Taraftarın Yarısı Beşiktaş Dedi
Esad'la Görüşen Putin, Rus Askerlerine Suriye'den Çekilme Emri Verdi
Deutsche Bank'tan Bitcoin İçin 2018 Uyarısı: Çökebilir
Erdoğan Talimat Verdi! 81 İlde Şehirleşme Yeniden Yapılandırılacak
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Van'da Öldürülen Teröristler 12 Bombalı Saldırı Düzenlemiş
Turizm Sektöründe İstihdam Yüzde 50 Artırılacak
Venezuela'da Üç Muhalefet Partisine Seçimlere Katılım Yasağı
Maçta Penaltı Noktasını Bulamadılar
Deaş Bombacısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa Beraat
Erdoğan'dan Trump'a Kudüs Tepkisi: Kendin Çalar, Kendin Oynarsın
Kadın Yolcu Uçakta Uyuyakaldı, Gözünü Açınca Elini Yanındaki Adamın Cinsel Organında Buldu
Bitcoin Vadelileri Wall Street'te İşlem Görmeye Başladı
İran'ın Gözü Kulağı, Zencani'nin Kara Kutusu Zarrab'da! İlişkilerini Merak Ediyorlar
Erdoğan Yunan Gazetesine Konuştu: Yunanistan'ın Kıbrıs Hayali Gerçekleşmeyecek!
Nefesler Tutuldu, Beşiktaş'ın Rakibi Kim Olacak
Muhabirler Karşısında Çaresiz Kalan Nur Yerlitaş'ın İmdadına Yardımcısı Yetişti
Çapkınlıkta Yakalanan Sibel Can'ın 17 Yaşındaki Oğlu, Gazetecilere Yalvardı
Yerli Atağı! Yabancıdan Daha Ucuza Tatil Yapacak!
Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı
Bitcoin, Bulgaristan'ı İhya Etti! Tam 3 Milyar Dolar Cebe Girdi

Turizm Sektöründe İstihdam Yüzde 50 Artırılacak

TURİZM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM YÜZDE 50 ARTIRILACAK

Hükümet, turizm sektörüne yönelik bir dizi kararı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, 5 yıllık dönemde turizm sektöründe istihdamı yüzde 50 artıracaklarını belirtti.

Tarih : 11 Aralık 2017, 14:10
Puan Ver : Turizm Sektöründe İstihdam Yüzde 50 Artırılacak(9/10)5

Hükümet, turizm sektörüne yönelik bir dizi stratejik kararı hayata geçirmek için kolları sıvadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, beş yıllık dönemde turizm sektöründe istihdamı yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirterek, "250 bin turizm çalışanının meslek içi eğitimden geçirmek, 300 bin de iş gücümüzü meslek yetiştirme kurslarında eğitmek" dedi.

1 MİLYON İSTİHDAM YARATILACAK

Hükümet, turizm sektöründe istihdamı yüzde 80 artırma kararı alırken, 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye işgücü yetiştirme eğitimi verilecek. Bu dönemde 1 milyon istihdam yaratan turizm sektöründe çalışan sayısı ikiye katlanacak. Turizm ve otelcilik bölümlerinden mezun olanlar için Avrupa mesleki yeterlilik çerçevesine uygun olarak meslek standartları ve yeterliliklere uyumlu eğitim verilecek. Alınan diplomanın yeterlilik belgesi olarak geçerliliğinin olması sağlanacak.

KALKINMA AJANSLARIDA DEVREDE

Turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kalkınma ajansları da katkı sunacak. Geçen yıl, sektöre istihdam edilen işçilere yönelik 260 milyon lira ücret ve prim desteği verilirken, 14.5 milyon lira tutarında uygulamalı eğitim süreci gerçekleştirildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Turizm  Sektöründe  İstihdam  Yüzde  50  Artırılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER