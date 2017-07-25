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Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u da Tatil İlan Etmesini Bekliyor

TURİZMCİLER, HÜKÜMETTEN 31 AĞUSTOS'U DA TATİL İLAN ETMESİNİ BEKLİYOR

Kurban Bayramı tatilinin 6 gün olması için vatandaş ve turizmciler hükümetten 31 Ağustos Perşembe günü olan arifeyi de tam gün tatil ilan etmesini bekliyor.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 13:10
Puan Ver : Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u Da Tatil İlan Etmesini Bekliyor(7/10)3

Vatandaş şimdiden Kurban Bayramı planlarını yapmaya başladı. Bayramın ilk günü 1 Eylül Cuma'ya denk geliyor. Böylece 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi de tatile denk gelecek. 31 Ağustos perşembe ise arife günü. Çarşamba günü ise 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğundan resmi tatil.

ARİFE GÜNÜ TAM GÜN TATİL OLUR MU?

Vatandaşın ve turizmcilerin ise hükümetten beklentisi yarım gün olan arife tatilini tam güne çıkarması. Böyle olursa bayram tatili 6 güne çıkacak. Vatandaşın ve turizmcilerin gözü Bakanlar Kurulu'nun tatil kararında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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