Geçen yıldan bu yana turist sayısının azalmasıyla zor bir süreçten geçen turizme son bir haftadır sektörün aktörleri arasında başlayan ‘Booking. com' tartışması damga vuruyor. TÜRSAB otelcilere yanıtını yarın verecek.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB), seyahat acentalarına karşı gerçekleştirilen haksız rekabetin önlenmesi gerekçesiyle, Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması için 2015 yılında açtığı davada, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin de tedbiren durdurma kararı vermesi ile otel işletmecilerinin TÜRSAB'a tepkisi büyüyor.



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), İzmir'de basın toplantısı düzenleyerek TÜRSAB'ı çağdışı kalmakla ve turizm sektörüne büyük darbe vurmakla suçlarken, Türkiye otelciler Federasyonu (TÜROFED) ise bugün Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısı ile tepkilerini dile getirecek.







kaynak:milliyet