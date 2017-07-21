TÜRK - ALMAN KRİZİ PODOLSKİ'Yİ VURDU
Alman televizyonları, Türkiye'yle yaşanan politik kriz sonrasında Lukas Podolski'nin oynadığı Türkiye'ye yatırım çağrısı yapan reklamı durdurdu.
Almanya ile Türkiye arasında son dönemde iyice gerilen ilişkiler üzerine Alman televizyonlarında Türkiye'ye yatırım çağrısı yapılan reklamlar durduruldu.
Alman haber kanalı n-tv, kısa süre öncesine kadar Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lukas Podolski'nin de yer aldığı ve Türkiye'ye yatırım çağrısı yapan reklamın, seyircilerden gelen tepkiler üzerine durdurulduğunu açıkladı.
"POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEDİ"
Kararın alınmasında son iki günde yaşanan politika değişikliğinin ve kanalın satış ekibinin kampanya filminin yayınlanmasının anlamının kalmadığını yönündeki görüşünün etkili olduğu belirtildi.
Diepresse.com sitesi ise, bir diğer haber kanalı n-24'ün de söz konusu reklam spotunun yayınlanmasını durdurduğunu yazdı.
HAZİRANDAN BERİ REKLAM YAYINLANIYORDU
Futbolcu Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin Türkiye'ye yatırım yapılması yönünde çağrıda bulundukları reklam filmi, Alman kanallarında haziran ayı ortalarından itibaren yayınlanıyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
- İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
- Dünyanın En Acı İddiası! Carolina Azrailine Üç Dakika Dayanabildi
- Minik Köpek İlgi Çekmeye Çalışırken Tüylü Bir Yarış Arabasına Dönüşüyor
- Bm: Kuzey Kore 2001'den Beri En Büyük Kıtlıkla Karşı Karşıya
Bu Haberle İlgili Yorumlar