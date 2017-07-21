Almanya ile Türkiye arasında son dönemde iyice gerilen ilişkiler üzerine Alman televizyonlarında Türkiye'ye yatırım çağrısı yapılan reklamlar durduruldu.

Alman haber kanalı n-tv, kısa süre öncesine kadar Galatasaray'da forma giyen futbolcu Lukas Podolski'nin de yer aldığı ve Türkiye'ye yatırım çağrısı yapan reklamın, seyircilerden gelen tepkiler üzerine durdurulduğunu açıkladı.

"POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEDİ"

Kararın alınmasında son iki günde yaşanan politika değişikliğinin ve kanalın satış ekibinin kampanya filminin yayınlanmasının anlamının kalmadığını yönündeki görüşünün etkili olduğu belirtildi.

Diepresse.com sitesi ise, bir diğer haber kanalı n-24'ün de söz konusu reklam spotunun yayınlanmasını durdurduğunu yazdı.

HAZİRANDAN BERİ REKLAM YAYINLANIYORDU

Futbolcu Lukas Podolski ve bazı şirket yöneticilerinin Türkiye'ye yatırım yapılması yönünde çağrıda bulundukları reklam filmi, Alman kanallarında haziran ayı ortalarından itibaren yayınlanıyordu.

Kaynak: haberinburada