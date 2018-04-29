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Türk antrenör, Romanya'da şampiyon oldu

TÜRK ANTRENÖR, ROMANYA'DA ŞAMPİYON OLDU

Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü yaptığı Romanya Birinci Ligi takımlarından CSM Bükreş Kadın Voleybol Takımı lig şampiyonluğunun ardından Romanya Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Türk Antrenör, Romanya'da Şampiyon Oldu(8/10)4

Ferhat Akbaş'ın başantrenörlüğünü yaptığı Romanya Birinci Ligi takımlarından CSM Bükreş Kadın Voleybol Takımı lig şampiyonluğunun ardından Romanya Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Romanya Kupası yarı finalinde Stiinta Bacau'yu 3-0'la geçen CSM Bükreş, finalde de Alba Blaj'ı 3-1 mağlup etti. Bükreş ekibi bu sonuçla sezonu çift kupayla bitirdi.

FİNALDE ALBA BLAJ TAKIMINI YENDİLER

Romanya Birinci Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan CSM Bükreş, Romanya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı. Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı CSM Bükreş, Romanya Kupası yarı finalinde Stiinta Bacau ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Bükreş, finalde Alba Blaj ile eşleşti.

Final maçının ilk setini 21-25'le rakibine kaptıran CSM Bükreş, ikinci setle oyuna geri döndü. 25-19'la setlerde dengeyi yakalayan Akbaş'ın takımı sonraki setleri de 25-16 ve 25-23 alarak 3-1'le Romanya Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Yarı finalde Targoviste'yi 3-1'le geçen Alba Blaj ikinciliğin sahibi oldu.

"TÜM KUPALARI KAZANDIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUM"

CSM Bükreş'in başantrenörü Ferhat Akbaş, "Sezon başında hedeflediğimiz tüm kupaları kazandığımız için gururluyum. Takımım harika bir sezonu geride bıraktı. Önce tarihimizdeki ilk lig şampiyonluğu, ardından kupa ile sezonu çift kupayla kapattık. Başta oyuncularım, teknik ekibim ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir yıl oldu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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