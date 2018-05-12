İrem Yaman'dan Avrupa'yı Sallayan Başarı!
Güney Koreli Turistlerden Türk Gazilere Büyük Saygı!
Bahçeli İsyan Etti: 100 Bin İmza Toplansa Çakıcı Serbest Kalacak Mı?
Bir Dönemin Sonu! Efsane Kulüp Küme Düştü
Büyükelçi Karlov Suikaistinde Para Trafiği Ayrıntısı!
Anadolu Efes, Ligi Galatasaray Galibiyetiyle Tamamladı
Atatürk Havalimanında Uçuşu Olanlar Dikkat!
Bahçeli'nin Af Önerisine Başbakan Yıldırım'dan İlk Yorum
Esprisine Gülünmeyen İnce! Pos Bıyıklı Seçmenin Yüz İfadesine Dikkat
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma Kadroya Alınmadı
Kritik Maç Öncesi Çatışma Çıktı! İki Polis Yaralandı
Ali Koç'un Seçim Vaadi Salonu Coşturdu!
Ordu'da Başı Malzeme İle Kamyon Kasası Arasında Sıkışan İşçi Can Verdi
1.2 Milyon Lirayı Gasp Edenler Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Türk Asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı
Alman Devi, Türk Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
Türkiye'deki Misafir Öğrencilere Müjdeyi Verdi!
Akhisarspor'da Okan Buruk İçin Karar Verildi
Furkan Vakfı'nda Bir Skandal Daha! Temizlikçinin Hesabında 80 Milyon Tl
Küçük Çocuğu Kaçırmak İsteyen Adam Kameralara Yakalandı

Türk Asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı

TÜRK ASILLI ALMAN FUTBOLCU İLKAY GÜNDOĞAN'IN YENİ İMAJI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Türk Asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı(5/10)1

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan yeni imajını sosyal medyada paylaştı.

Yıldız futbolcunun bıyıklı halini sosyal medyayı salladı.

"BIYIĞINA KURBAN"

İlkay'ın bıyıklı haline bir çok benzetme yapıldı. Bazı taraftarlar yıldız futbolcuyu bir zamanlar herkes tarafından sevilerek izlenen Geniş Aile dizisindeki Ulvi karakterine benzetirken, bir çok taraftar da "bıyığına kurban" diyerek yıldız futbolcunun imajını beğendiğini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Asıllı  Alman  Futbolcu  İlkay  Gündoğan  In  Yeni  İmajı  Sosyal  Medyayı  
Salladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER