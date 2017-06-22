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TÜRK ASKERİ KATAR'A GİRİŞ YAPTI


TÜRK ASKERİ KATAR'A GİRİŞ YAPTI
Tarih : 22 Haziran 2017, 15:01
Puan Ver : Türk Askeri Katar'a Giriş Yaptı(7/10)4


TSK'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye ile Katar arasında askeri eğitim, işbirliği ve birlik konuşlandırılması kapsamında yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar'da birlik konuşlandırması sürecinin bir parçası olarak, 22 Haziran 2017 günü saat 08.00'de 5 zırhlı araç ve 23 personelin Doha'ya intikali tamamlanmıştır. Bundan sonra da faaliyetler planlandığı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.' denildi.



ASKER SAYISI 113'E ÇIKTI



Katar'da hâlihazırda 88 Türk askeri bulunuyordu. İlk kafilenin gitmesiyle Katar'daki Türk asker sayısı 113'e çıktı. Katar'a gidecek araçların hafif zırhlı ve değişik tip tekerlekli araçlar olacağı, bunlar içinde tank bulunmayacağı daha önce açılanmıştı.



İleri aşamada Katar'a gidecek asker sayısının bini bulabileceği öne sürülüyor. Aynı şekilde hava unsurlarının da Katar'a konuşlanması öngörülüyor.



 



kaynak:sabah








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