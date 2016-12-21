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türk askerine el bab'ta saldırı!

TÜRK ASKERİNE EL BAB'TA SALDIRI!

El Bab'tan bir son dakika haberi geldi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre "Fırat Kalkanı Harekatında 4 asker hafif şekilde yaralandı. 48 hedef imha edildi. 15 terörist etkisiz hale getirildi. El Bab - Halep yolunda tam kontrol sağlandı." ifadeleri kullanıldı."

Tarih : 21 Aralık 2016, 09:29
Puan Ver : Türk Askerine El Bab'ta Saldırı!(10/10)8


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 120'nci gününde, bir muhalif ile dört  askerin yaralandığı açıkladı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 48 hedefin  imha edildiği,  harekât neticesinde ilk tespitlere göre 15 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM'nin DEAŞ'la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.



 



kaynak:milliyet








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