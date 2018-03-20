TÜRK BAYRAĞINA BASAN YPG'Lİ TERÖRİST, 4 YIL SONRA TUTUKLANDI
Lübnan'da Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan YPG'li 4 yıl sonra Adana'ya gelince tutuklandı.
Adana'da, Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan YPG'li tutuklandı.
2014 YILINDA TÜRK BAYRAĞINA BASMIŞTI
Adana Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından 2014 yılında Lübnan'da Türk bayrağının üzerine bastığı fotoğrafı paylaşan Suriye uyruklu YPG'li Said Hacı Hüseyin'in Ceyhan ilçesinde olduğunu tespit etti.
ADANA'YA GELİNCE BASKINLA GÖZALTINA ALINDI
Şahsın ikamet ettiği adrese operasyon düzenleyen polis, Said Hacı Hüseyin'i gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Said Hacı Hüseyin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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