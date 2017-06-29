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TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLERLE TÜNEL KAZIYORLAR!


TÜRK BAYRAKLI TİŞÖRTLERLE TÜNEL KAZIYORLAR!
Tarih : 29 Haziran 2017, 09:20
Puan Ver : Türk Bayraklı Tişörtlerle Tünel Kazıyorlar!(5/10)6


Son bir yıldır darbe üstüne darbe alan terör örgütü PKK'nın yeni dönem stratejileri geliştirerek, kanlı eylem girişimleri içine girdiği tespit edildi. 2017'de Türkiye'den sadece 48 kişinin katıldığı PKK terör örgütünün ülke sınırları içindeki silah ve yaşam malzemesi sakladığı kampları da yerle bir edildi. gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre örgütün, yeni stratejilerle kanlı eylem planları hazırlığında olduğu kaydedildi.



İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, PKK Bağlar, Derik, Nusaybin ve Irak sınırına yakın bölgelerde yeniden tüneller kazmaya başladı. Kamu binaları, Jandarma karakolları ve emniyet binalarını hedef seçen örgütün, özellikle yurtdışına kayıtlı olan yabancı plakalı araçlar kiraladığı saptandı. Örgütün dikkat çekmeyen küçük ebatlı patlayıcı maddeler üreterek bunları çantalarda taşınabilir krem kutuları içine yerleştirdikleri belirlendi. Örgütün, militanlarına, şehir içinde rahat keşif yapabilmeleri için Türk bayraklı tişörtler, polis kıyafeti, zabıta veya temizlikçi elbisesi giymeleri talimatı verdiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Türk  Bayraklı  Tişörtlerle  Tünel  Kazıyorlar    haber

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