TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE ÇİRKİN SALDIRI! MOLOTOF ATTILAR
Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına iki şüpheli tarafından molotofkokteyli saldırı düzenlendi.
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine en az 2 saldırgan tarafından molotofkokteyli saldırı düzenlendi.
OLAYDA KİMSE ZARAR GÖRMEDİ
Polis tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binasının dış cephesinde saldırı sonucu tahribat oluştuğu belirtildi. Polis, olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.
BÜYÜKELÇİLİK BİNASI BOŞALTILDI
Büyükelçilik binasının olayın ardından boşaltıldığı ve polisin olay yerinde soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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