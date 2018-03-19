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Türk büyükelçiliğine çirkin saldırı! Molotof attılar

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE ÇİRKİN SALDIRI! MOLOTOF ATTILAR

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçilik binasına iki şüpheli tarafından molotofkokteyli saldırı düzenlendi.

Tarih : 19 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Türk Büyükelçiliğine Çirkin Saldırı! Molotof Attılar(8/10)4

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine en az 2 saldırgan tarafından molotofkokteyli saldırı düzenlendi.

OLAYDA KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Polis tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binasının dış cephesinde saldırı sonucu tahribat oluştuğu belirtildi. Polis, olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASI BOŞALTILDI

Büyükelçilik binasının olayın ardından boşaltıldığı ve polisin olay yerinde soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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