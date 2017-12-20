Türkiye'den yılın 11 aylık döneminde 101 ülkeye 23 milyon 655 bin 899 dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'den ocak-kasım döneminde 4 bin 958 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 23 milyon 655 bin 899 dolar gelir elde edildi.

İHRACATTA BELÇİKA İLK SIRADA

Söz konusu dönemde 8 milyon 683 bin 915 dolarlık ihracatla Belçika ilk sırayı alırken, 6 milyon 350 bin 742 dolarlık ihracatla Almanya ikinci ve 1 milyon 391 bin 693 dolarlık ihracatla KKTC üçüncü sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz'den de yılın 11 ayında 21 ülkeye 2 bin 939 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 10 milyon 949 bin 670 dolarlık gelir kazanıldı.

Bölgeden yapılan ihracatta da ilk üç sıra değişmezken, Belçika'ya 8 milyon 589 bin 584 dolarlık, Almanya'ya 689 bin 117 dolarlık ve KKTC'ye 462 bin 921 dolarlık çay ihraç edildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk çayı ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu söyledi.

"RUSYA'YA YAPILAN İHRACAT YÜZDE 495 ARTTI"

Almanya, KKTC, Suudi Arabistan ve Rusya'ya yapılan çay ihracatında da belirgin artışlar yaşandığını vurgulayan Gürdoğan, "Türkiye'den yılın 11 ayında Almanya'ya yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 57, KKTC'ye yapılan ihracat yüzde 19, Suudi Arabistan'a yapılan ihracat yüzde 72, Rusya'ya yapılan ihracat da yüzde 495 arttı." dedi.

Gürdoğan, çayın bölgenin en önemli ekonomik değerleri arasında olduğuna dikkati çekerek, çay ihracatının her geçen gün geliştiğini ifade etti.

"ÇAY ÜRETİMİ OLAN ÜLKELERE DE İHRAÇ EDİYORUZ"

Türkiye'den çayın 101 ülkeye ihraç edildiğini anımsatan Gürdoğan, 101 ülkeye çay ihraç edilmesinin, ülke çeşitliliğinin artırılması açısından büyük başarı olduğunu vurguladı.

Gürdoğan, Türk çayının çay üretimi olan ülkelere de ihraç edildiğini işaret ederek, "Bugün Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur ve Japonya gibi çay kültürü ve üretimi önemli boyutta olan ülkelere çay ihraç edilmesi de büyük başarıdır. Önümüzdeki yıllarda ihracat rakamlarının daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

İhracatta tanıtımın da önemli olduğunu aktaran Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Türk çayının yurt dışı piyasalarda tanıtımında Çaykur'un çok büyük katkı ve başarısı bulunuyor. Aynı tanıtım faaliyetlerinin özel sektör tarafından da sürdürülmesi halinde çay ihracatının hızlı bir şekilde artacağı görülecektir. Ayrıca yurtdışı piyasalardaki her ülkenin tüketim kültürüne göre katma değerli üretim yapılması halinde çaydan daha fazla döviz elde edilerek, ihracat daha da üst noktalara ulaşacaktır."

Kaynak: haberinburada