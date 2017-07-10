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Türk Eşini Kameralara Aldırmadan Öpücük Yağmuruna Tuttu
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Türk eşini kameralara aldırmadan öpücük yağmuruna tuttu

TÜRK EŞİNİ KAMERALARA ALDIRMADAN ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTU

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile Türk asıllı eşi Ayda, kameralar önünde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu. İkilinin görüntüleri Avrupa basınında ilgi odağı oldu.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Türk Eşini Kameralara Aldırmadan Öpücük Yağmuruna Tuttu(9/10)5

2014 yılında hayatını kaybeden reklamcı Haldun Evecan ile Amerikalı yapımcı Gwen Field'ın kızı Ayda, 2010'da İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile evlenmişti. 2 çocuğu bulunan çift, kameralar önünde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu.

AVRUPA BASINININ İLGİ ODAĞI OLDULAR

43 yaşındaki Robbie Williams ile 38 yaşındaki Ayda Field, Almanya'nın Münih kentinde bir mağazanın düzenlediği davete katıldı. Birbirlerini öpücük yağmuruna tutan ikili, Avrupa basınının ilgi odağı oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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