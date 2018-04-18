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Türk futbolu yeni Cengizini buldu

TÜRK FUTBOLU YENİ CENGİZİNİ BULDU

Başakşehir, Cengiz Ünder'i Altınordu'dan alıp Roma'ya satmıştı. İstanbul ekibi, şimdi de Barış Alıcı için görüşmelere başladı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 10:50
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İzmir temsilcisinden 2016-2017 sezonunda transfer ettiği Cengiz Ünder'i sezon başında 13 milyon euro bonservisle İtalyan devi Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in yeni planı Barış Alıcı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Altınordu'yla sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden Barış Alıcı'nın transferinde bonservis pazarlığı tüm hızıyla devam ediyor.

KERİM ALICI SAKATLANMIŞTI

Tam 10 yıldır aynı çatı altında yer alan Kerim Alıcı ile Barış Alıcı kardeşler, Altınordu'nun vazgeçilmez ikilisi oldu. Kerim, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezonu kapatsa da, gelecek sezon için takımının en önemli silahlarından birisi olacak.

Attığı gollerle takımını sırtlayan 20 yaşındaki orta saha, bu sezon görev aldığı 27 karşılaşmada; 10 gol, 9 asist kaydetti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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