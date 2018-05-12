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Türk futbolunda bir ilk! Başkanı yazı-tura atarak belirlediler

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK! BAŞKANI YAZI-TURA ATARAK BELİRLEDİLER

Gaziantepspor'da bu yıl üçüncü kez yapılan olağanüstü genel kurulda adayların oy oranı eşit çıkınca, yeni başkan yazı-tura yapılarak seçildi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 21:00
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Gaziantepspor 3. Olağan Genel Kurulu 9 Mayıs'da yapılması kararı alınmış, çoğunluk sağlanamayınca bugün yapılması kararı alınmıştı.

İKİ ADAY DA 52 OY ALDI

Celal Doğan Tesisleri'nde yapılan kongre saat 15.30 sıralarında başladı. Kongrede seçimde aday olan Mehmet Kızıl ve Hasan Şahin başkanlığa aday oldu. Toplam 104 kişinin katıldığı kongrede her iki aday da 52 oy alınca başkan seçilemedi.

YAZI-TURA ATIŞI SONRASI HASAN ŞAHİN BAŞKAN OLDU

Tüzükte bu tür durumlar için belirgin bir madde olmadığı için divan kurulu kararıyla yazı-tura yapıldıktan sonra yeni başkan Hasan Şahin oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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