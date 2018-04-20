Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele 0-0 devam ederken çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

İşte derbide yaşanan tüm gelişmeler:

PEPE'NİN HAREKETİNE KIRMIZI KART!

Mücadelenin 30. dakikasında Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe atağında Josef sol kanattan topla birlikte giderken Pepe, arkadan sert bir müdahalede bulundu ve doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

FABRI VE MEDEL TARTIŞTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Gary Medel'in riskli geri pasından sonra kaleci Fabri ile aralarında tartışma yaşandı. Medel, geri pasla Fabri'ye topu göndermek istedi ancak top Fabri'yi geçti ve kaleye yöneldi, sonrasında İspanyol kaleci koşup topu kontrol etti. Bu pozisyondan sonra Medel'le Fabri arasında tartışma yaşandı. Araya giren takım arkadaşları tansiyonu düşürdü.

SAHAYA YABANCI MADDE YAĞDI, OYUN DURDU

Maçın 41. dakikasında Quaresma'ya tribünlerden bir kez daha yabancı madde geldi ve Mete Kalkavan, kenara gelerek karşılaşmanın temsilcileriyle görüştü. Tribünlerden gelen yabancı maddelerin devam etmesinin ardından hakem Mete Kalkavan yardımcılarını yanına çağırdı. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel taraftarlara sakin olma çağrısında bulunduktan sonra oyun kaldığı yerden devam etti. Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI GERGİN BAŞLADI!

Mücadelenin ikinci yarısı da ilk yarıdaki gibi gergin başladı. Gary Medel ile Mathieu Valbuena arasında yaşanan tartışma hakem Mete Kalkavan'ın araya girmesiyle sona ererken iki futbolcu sözlü tartışmaya devam etti. Karşılaşmanın 50. dakikasında ise Anderson Talisca topsuz alanda yerde kalırken siyah beyazlı yedek kulübesi hakeme itirazlarda bulundu.

Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 sona eren ilk maçın ardından iki ezeli rakip Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta Pepe'nin henüz 30. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle siyah beyazlı ekip 10 kişi kalırken maça saha içinde yaşanan olaylar damga vurdu.

ŞENOL GÜNEŞ SOYUNMA ODASINA GİDERKEN YERDE KALDI

Kafasına yabancı madde isabet eden ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş soyunma odası koridoruna giderken de yerde kaldı.

Başlangıcından itibaren gergin geçen maçın 57. dakikasında sahaya atılan yabancı maddeler Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e isabet edince tecrübeli teknik adam yerde kaldı.

SOYUNMA ODASI KORİDORLARINDA KAVGA ÇITKI

Daha sonra siyah beyazlı futbolcular ve hakem Mete Kalkavan soyunma odasına giderken Beşiktaşlı oyuncular ile Fenerbahçeli bazı futbolcular arasında koridorda da tartışma yaşandı.

Yaklaşık 20 dakikalık bekleyişin ardından çıkan kararda, hakem Mete Kalkavan maçın tatil edildiğini ilan ederken Türkiye Futbol Federasyonu kararını Çarşamba günü verecek.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

"TEKMELEMEYE VE YUMRUKLAMAYA ÇALIŞTILAR"

BJK TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Ülgen canlı yayında "Şenol Güneş'i ambulansa binerken tekmelemeye ve yumruklamaya çalışmışlar. Futbolcularımızı öldürmeye kalktınız. En ağır şekilde yargılanmalı ve cezasını çekmelisiniz. Yazıklar olsun." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Şenol Güneş, Fulya Acıbadem hastanesine kaldırıldı. Başkan Fikret Orman ve yöneticiler Şenol Güneş'i ziyaret etmek için hastaneye gitti.

Beşiktaşlı taraftarlar Şenol Güneş'in tedavi gördüğü hastaneye geldi ve destek tezahüratlarında bulunuyor.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRECEK

Tecrübeli teknik direktör bu gece kontrol amaçlı olarak hastanede müşahede altında tutulacak.

FİKRET ORMAN AÇIKLAMADA BULUNDU

"Çok üzücü bir gün Türk sporu için... Bu derbiler, Fenerbahçe - Beşiktaş derbileri gergin geçiyor. Benzeri bizim statta da oynandı, kırmızı kartlar oldu ama bizde böyle şeyler olmadı. Güvenlik zaafiyeti bu. Fenerbahçe'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Dünya üçüncüsü hocaya bunların yapılması çok çirkin. Oyuncular hakeme soruyor, 'girelim mi koridora' diye giriyor oyuncular. Personele özel güvenlik saldırıyor. Üzülüyoruz. Ligde de güzel bir yarışma var, zevkini çıkaracağımıza bu gibi şeylerle kamuoyu futboldan soğutuluyor. Mesele düzgün taraftarları statlara çekebilmek. Bizim bunu yapabildiğimizi düşünüyorum. Hocamızın durumu iyi. Oyunculuk zamanında travma geçirdiği için MR'a aldık ama durumu iyi. Biz oraya futbol için gittik çok üzüntülüyüz.

TFF: DERBİYLE İLGİLİ KARARI HAFTAYA VERECEĞİZ

"Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilmiştir."

Kaynak: haberinburada