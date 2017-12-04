Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Liginde mücadele eden 90 takım, ekonomik gerekçeleri gerekçe göstererek maçlara çıkmama kararı aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 2. ve 3. liglerde mücadele eden 90 kulübün temsilcileri yarın Ankara'da bir toplantı yaparak, Spor Toto'nun bu kararına karşı alınacak önlemleri ve protesto yollarını konuşacak.

"HEPİMİZ ZOR DURUMDA KALDIK"

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Ottocool Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, şunları söyledi:

"Spor Toto Teşkilatı, ligin 6. haftasında 'Tasarrufa gidiyoruz' diyerek, 2. ve 3. Lig kulüplerinin gelirlerini düşürme kararı aldı. Eskiden 28 maç İddaa programına alınırken şu an 18 maç bültene giriyor. Bu tüm kulüpleri çok zor bir duruma soktu. Bu, her kulübün ortalama 500-600 bin TL gelir kaybına uğraması demek. Spor Toto Teşkilatı'ndan gelen gelirlerin düşmesi nedeniyle 2. ve 3. Lig kulüpleri bu hafta maçlarına çıkmak istemiyor.

"BU HAFTA MAÇLARA GEÇ ÇIKMAYI PLANLIYORUZ"

Biz yönetim kurulu olarak bir gelişme olmaması durumunda ilk hafta maçlara geç çıkma, ikinci hafta ise çıkmama yönünde karar almayı düşünüyoruz Haklı olarak itiraz ettik. Bu karar sezon öncesi alınmış olsaydı, biz de harcamamızı ona göre yapardık. Şimdi hepimiz zor durumda kaldık.

"BAKAN'DAN RANDEVU ALAMIYORUZ"

Günaydın ayrıca, "2. ve 3. liglerde yer alan 90 kulübün 45'i şehir takımı. Yaklaşık 30-35 milyon nüfusa hitap ediyorlar. Konuyu Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız'a iletmek istedik, aylardır kendisinden randevu alamıyoruz" vurgusunu da yaptı.

Günaydın, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak 90 kulübün katılımıyla, 6 Aralık Çarşamba günü Ankara'da bir toplantı yapacaklarını ve hafta sonunda maçlara çıkıp çıkmayacaklarının bu toplantı sonrasında belli olacağını açıkladı.

"GELECEK GELİRLERİMİZİ GÖZ ÖNÜNE ALARAK KESTİK"

Sezon başında tüm kulüplerin planlarını Spor Toto Teşkilatı'ndan gelecek gelire göre yaptığının altını çizen Günaydın, "Biz tüm çeklerimizi gelecek gelirlerimizi göz önüne alarak kestik. Sezon başında bu söylenseydi planlarımızı ona göre yapardık. 6. haftada alınan bir kararla gelirlerimizde kesinti olmasını kabul edemeyiz. Bize verilen hakkın aynen devam etmesini istiyoruz. Tasarrufa gideceğini söyleyen Spor Toto Teşkilatı, Fenerbahçe'ye ise 47 milyon liraya formasının kol sponsoru oluyor" ifadelerini kullandı.

"ALT LİG KULÜPLERİ ADETA YANGIN YERİNE DÖNDÜ"

Gelirlerindeki düşüş nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini vurgulayan Günaydın, "Tüm kulüpler çok zor durumda. Yıllık 500-600 bin lira içeriye girmiş durumdayız. Futbolcular idmanları boykot ediyor. Alt lig kulüpleri adeta yangın yerine döndü ama Spor Toto Teşkilatı'nda bu konuyu konuşacak muhatap da bulamıyoruz" diye konuştu.

AA'nın haberine göre Günaydın, bu konuyla ilgili TFF'nin hiçbir kusuru bulunmadığını ve federasyonun verdiği tüm sözleri tuttuğunu da aktardı.

Kaynak: haberinburada