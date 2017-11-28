Futbolda birçok ilke imza atan, tribün kültürünü Türk futboluna aşılayan, futbolun efsane kulüplerinden biri olan Eskişehirspor tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren kırmızı siyahlılarda, Çaykur Rizespor maçı sonrası duygusal anlar yaşandı. Maçın ardından Eskişehirspor sevdalıları takımlarını alkışlamak üzere tribüne çağırdı. Karşılaşma boyunca aralıksız desteklerini sürdüren Eskişehirsporlu futbolcular da taraftarlarını alkışlayarak yanlarına geldi. Bu sırada Eskişehirsporlu bazı futbolcular, tribünün önüne gelerek taraftarlarla birbirlerine sarıldı.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Eskişehirspor'un adeta yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı günlerde, birbirlerine sarılan futbolcu ve taraftarlar gözyaşlarına hakim olamadı. Duygusal anların yaşandığı statta, Türk futbolunun kilometre taşlarından biri olan Eskişehirspor için dökülen gözyaşları ise objektiflere yansıdı. Bazı taraftarlar ise, gözyaşları içinde kırmızı siyahlı futbolcuları alkışlayarak, uzaktan izledi.

"DEVLERİN AŞKI BÜYÜK OLUR"

Öte yandan uzun süre stattan ayrılmayan Eskişehirsporlu taraftarlar hep bir ağızdan, "Devlerin aşkı büyük olur, ya dağlar yerle bir olacak ya kıyametler kopacak ya da dünya batacak, senden öyle ayrılacağız" şeklinde tezahürat yaparak takımlarına tam destek verdi.

Kaynak: haberinburada