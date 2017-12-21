2. Lig takımlarından Karşıyaka, takımın en kritik mevkideki yıldızları golcü Can ve kaleci Erhan'a ödeme yapmayınca iki futbolcu da serbest kalmaya hak kazandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şirketleşip yatırım ortağı bularak borçlarından kurtulmayı planlayan transfer yasaklısı Karşıyaka, takımın en kritik mevkideki yıldızları golcü Can ve kaleci Erhan'a ödeme yapmadı ve iki futbolcu da serbest kalma hakkı kazandı.

TFF'YE GİDİP KULÜBE İHTAR ÇEKMİŞTİ

Geçen sezon 17, bu sezon ilk yarıda ise 8 gol atarak takımın skor yükünü çeken 30 yaşındaki Can, ödenmeyen alacakları için geçen ay Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekti. Futbolcuya alacağının yatırılması için 30 günlük yasal süre dün doldu. Parası ödenmeyen Can, 7 gün icinde sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazandı. Can'a Fethiyespor, Nazilli Belediyespor, Kastamonuspor gibi birçok kulübün talip olduğu öğrenildi.

ERHAN DA SERBEST KALACAK

Kadroda alternatifsiz isimlerden olan altyapı patentli 22 yaşındaki Erhan'ın Federasyon'a başvurduktan sonra bekleme süresi de bugün doldu. Daha önce yüksek bonservis bedeliyle satılıp gelir elde edilmesi planlanan genç file bekçisi de istediği takdirde serbest kalacak. Karşıyaka, 23 yaşın altındaki Erhan'dan üst lige gittiği takdirde yalnız yetiştirme bedeli alabilecek. Henüz 2 hafta önce bir içecek firmasıyla anlaşma yaparak 700 bin TL destek alan Yeşil-kırmızılı takımın en önemli futbolcularına ödeme yapamaması şaşkınlık yarattı. Yönetim, Can ve Erhan'la görüşüp bir miktar para ödeyerek takımdan ayrılmalarının önüne geçmeyi planlıyor. Takımda Federasyon'a giden Abdülhamit ve Mahmut da serbest kalmak üzere.

Kaynak: haberinburada