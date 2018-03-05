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Türk futbolunun köklü kulübü, içler acısı halde

TÜRK FUTBOLUNUN KÖKLÜ KULÜBÜ, İÇLER ACISI HALDE

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Orduspor, 5 yılda 5 lig birden düşerek Ordu 1. Amatör Lige döndü.

Tarih : 05 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Türk Futbolunun Köklü Kulübü, İçler Acısı Halde(10/10)6

Son yıllarda yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 5 yıl içinde büyük bir çöküş yaşayan Orduspor, kuruluşundan 50 yıl sonra geldiği yere döndü. 2011 yılında Süper Lig'e çıkan ve dünyaca ünlü Teknik Direktör Hector Cuper'i takımın başına getirip iyi bir grafik çizen mor beyazlı kulüp, ilk yıl ligde tutundu. Süper Lig'de ikinci yılı olan 2012-2013 sezonunda PTT 1. Lig'e düşen Orduspor, bir daha toparlanamayarak her yıl bir alt lige düştü. Mor-beyazlı takım önce 2. Lig'e, ardından 3. Lig'e, daha sonra ise Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü.

21 HAFTADA TEK GALİBİYET ALDILAR

Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde transfer ettiği yerli ve yabancı futbolcuların paralarını ödeyemeyince Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) eksi 12 puan cezasıyla başlayan Orduspor, 21 haftalık seri sonunda 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. 16 gol atıp 50 gol yiyen Orduspor, ligin bitmesine 5 hafta kala Görelespor'a deplasmanda 3-0 yenilince matematiksel olarak eksi 4 puanla Ordu 1. Amatör Lig'e düşmeyi garantiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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