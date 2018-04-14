Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta kümede kalma hesapları yapan Cihat Arslan yönetimindeki Karşıyaka, ateş hattının hemen üzerinde yer alan Karagümrük ile karşılaştı. İzmir Atatürk Stadında oynanan mücadelede Karşıyaka, Karagümrük'e 1-0 yenildi ve bitime 3 hafta kala küme düştü.

Karagümrük, maçın 50. dakikasında Burak Göksel'in golüyle maçı 1-0 kazandı. Puan ve puanlara ihtiyacı olan Karşıyaka, sahasında oynadığı maçta hedefine ulaşamayınca, küme düşmekten kurtulamadı.

KARŞIYAKA 3. LİGE DÜŞTÜ

Ligde 21 puanda kalan Karşıyaka, gelecek sezon 3. Ligde mücadele edecek. Karagümrük ise bu galibiyetle 34 puana ulaştı.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grupta gelecek hafta Karşıyaka, Konya Anadolu Selçukspor'a konuk olacak. Karagümrük, Bugsaş Spor'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada