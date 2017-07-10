Fransız Soletanche Freyssinet, Zetaş'ın Hisselerini Satın Alıyor
Şenol Güneş, Burak Yılmaz Ve Volkan Şen Transferine Onay Verdi
Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı
Yengesini Taciz Eden Babasını Öldürmüştü, 16 Yıl Hapis Cezası Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3. Nükleer Proje İçin İlk Adımlarımızı Attık
Ekonomi Bakanlığı: 15 Temmuz Etkinliği İçin Avusturya'dan Talebimiz Olmadı
Medipol Başakşehir'de Aurelien Chedjou'nun Ayağı Kırıldı, En Az 3 Ay Yok
Bir İspanya Klasiği! İşte Bu Yıl Boğanın Boynuzuna Takılanlar
Bir Kıvılcım, Ekmek Teknesini Alev Topuna Çevirdi!
Berberoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Eden Kılıçdaroğlu: Adaletin Tecelli Edeceğine İnanıyoruz
Türk Eşini Kameralara Aldırmadan Öpücük Yağmuruna Tuttu
Gri Listedeki Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Gübre Fabrikaları Gök Denizcilik'i Satın Alıyor
Gelin Adayı Naz'ın, Ağaoğlu'nun Kardeşiyle Teknedeki Görüntüleri Zuhal Topal'ı Kızdırdı
Musul Sokaklarında Deaş Teröristlerinin Kokmuş Cesetleri Kaldı
Bakan Albayrak: 11 Milyar Metreküplük Doğalgaz Kapasitesine Ulaşacağız
Türkiye'yi Sarsan Olaya Sert Tepki! Küfürler Savurup İdam İstedi
1 Yıllık Emeği Çöpe Dönen Üretici Perişan Oldu!
Paris'te İbretlik Manzara! Metro Durakları Sular Altında Kaldı, Binlerce Yardım Çağrısı Yapıldı
California'nın Kuzeyi Yanıyor! Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı

TÜRK İŞ ADAMI MARKAFONİ'Yİ 15 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Türkiye'nin e-ticaret devlerinden Markafoni'nin yeni sahibi İngiltere'deki Select Group'un sahibi Cafer Mahiroğlu oldu. Türk iş adamı, Markafoni'yi 15 milyon dolara aldığını açıkladı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Türk İş Adamı Markafoni'yi 15 Milyon Dolara Satın Aldı(9/10)5

Türk işadamı, 2011 yılında Güney Afrikalı Naspers tarafından 270 milyon dolara satın alınan ancak geçtiğimiz aylarda kapanan Markafoni'yi 15 milyon dolara satın aldı. Mahiroğlu, marka için önümüzdeki üç yıl içinde de 15 milyon dolar yatırım yapacak.

"1,5 YILDIR TAKİP EDİYORUZ"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahiroğlu, 1.5 yıldan bu yana Markafoni'yi takip ettiklerini ve sonunda 5 gün süren bir görüşme trafiğinin ardından satın aldıklarını söyledi. Markanın bilinirliğinin çok güçlü olduğunu ve bunun en büyük avantajları olduğunu belirten Mahiroğlu, Cuma günü itibariyle sitenin tekrar aktif olacağını söyledi. Mahiroğlu, önümüzdeki yıldan itibaren de Markafoni'yi Avrupa'ya açacaklarını kaydetti.

"TÜKETİCİLERİN KAFASINA KAZINMIŞ BİR MARKA"

E-ticaret'te en önemli unsurun bilinirlik olduğunun altını çizen Mahiroğlu, şöyle konuştu:

"E-ticaret'te firmaların çoğu zarar ediyor. Önümüzdeki yıllarda da çok sayıda firmanın kaybolacağını düşünüyorum. Ancak Markafoni tüketicilerin kafasına kazınmış bir marka. Bu paha biçilemez bir özellik.

Benim bir Türk işadamı olarak Türkiye'ye karşı sorumluluğum var, vefa borcum var. Bu yatırımı dünyanın her yerinde de yapabilirdim ama Türkiye'yi ve burada var olmayı tercih ettim. Türkiye'nin geleceğine güveniyorum"

"TASARIMINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

Markafoni'yi 15 milyon dolara aldıklarını ve önümüzdeki 3 yılda da 15 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını anlatan Mahiroğlu, "Sitenin altyapısında ve tasarımında bazı düzenlemeler yapıyoruz. Ayrıca eskisinden farklı olarak tüm ürünleri önce kendi depomuza alacağız, burada kalite kontrolünü yaptıktan sonra müşterilere sevk edeceğiz. Ürünler farklı günlerde ulaşmayacak, tüm siparişler tek bir paket halinde gidecek. Ertesi gün teslimat seçeneğini de ekleyeceğiz.

Sitedeki karmaşıklığı da kaldırıyoruz. Daha basit bir tasarım olacak ve eskisi kadar fazla kampanya çıkmayacak. Sitedeki koleksiyonları eskiye göre daha hızlı değiştireceğiz. Ayrıca kendi markamızı da satacağız." diye konuştu.

Halen firma bünyesinde 30 kişinin çalıştığını ancak bu rakamı bir yıl içinde 300-400 kişiye ulaştıracaklarını anlatan Mahiroğlu, "Batık markaları alıp yeniden hayat vermek benim en iyi yaptığım iş. İngiltere'de de Select'i batık halde alıp şu anda 250 mağaza ile üç ülkede faaliyet gösteren bir zincir haline dönüştürdük. Aynı büyüme Markafoni'de de yaşanacak, buna adım gibi eminim." dedi.

"YOK OLMASINA GÖZ YUMAMAZDIK"

Dün itibariyle sitenin ilk kurucusu Sina Afra'yı da aradığını ve ona Türkiye'de böyle bir marka yarattığı için teşekkür ettiğini kaydeden Mahiroğlu, "Kendisinden helallik istedim. Bunlar bizim için önemli şeyler. Türkiye'den çıkmış büyük bir markanın yok olmasına göz yumamazdık" dedi.

Mahiroğlu Türkiye'de de Keşan ve Büyükçekmece'deki iki tekstil fabrikasıyla faaliyet gösteriyor. ağırlıklı olarak ihracata çalışan bu fabrikalarda bin kişiye yakın istihdam sağlanıyor. Mahiroğlu'nun dünya genelindeki operasyonlarında sağladığı toplam istihdam ise 7 bin kişiye ulaşıyor. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  İş  Adamı  Markafoni  Yi  15  Milyon  Dolara  Satın  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER