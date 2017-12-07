ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan olarak ilan eden provokatif kararı, iş dünyası ile memur ve işçi sendikalarını da ayağa kaldırdı. İsrail'in yeni işgal hamlesinin arkasında duran ABD'ye tepki gösteren iş ve işçi/memur çalışanı temsilcisi sivil toplum kuruluşları, bu tehlikeli adımdan uzak durulması uyarısında bulundu.

"ABD BU İŞGALİ DESTEKLEMEMELİ"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma kararının kabul edilemeyeceğini belirtti. Kaan, "Filistinli kardeşlerimiz bugün, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, insanlık dışı muamelelere maruz kalırken, İsrail'e böyle bir koz verilmesinin hiçbir hukuki, insani ve vicdani açıklaması olamaz" dedi. Kaan, uluslararası hukukun hiçe sayıldığı Filistin meselesinde tarafını ortaya koyan ABD'nin tarihi boyunca İsrail'in emellerinden biri olan bu hamleyi geri çekmesi gerektiğini aktardı.

"BU ZULME KARŞI DURACAĞIZ"

Filistin meselesinin yalnızca Müslümanları ilgilendiren bir konu olmadığını, insanlık tarihine kara leke olarak yerleşen bir zulüm olduğunu anlatan Kaan, şunları kaydetti: "Biz Müslümanlar olarak, Müslüman iş insanları olarak var gücümüzle bu zulmün karşısında durduk ve duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir' şeklindeki ifadelerini, konuyla ilgili açıklamalarını ve bölgedeki sorunları daha derinleştirecek adımların atılmaması konusundaki ikazını destekliyoruz. Kudüs'ün işgaline tüm dünyanın tepki vermesi gerekir. Çünkü bu bir insanlık meselesidir."

"ABD, DÜNYA'YI ATEŞE ATIYOR"

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da yaptığı açıklamayla tepkisini ortaya koydu. Cesur, "BM Kararları, Ortadoğu'nun durumu ortadır. Müslümanların ilk kıblegahı Kudüs'ün ve Harem'i Şerifin statüsü ortadadır. ABD Başkanı Trump, bunun ne anlam taşıdığını bir daha düşünsün. Atılan bu adımın tek bir anlamı var; ABD Başkanı Dünya'yı ateşe atmak istiyor. Böyle bir adım sadece Ortadoğu'yu değil Dünya'yı ateşe atar. Kudüs'in İsrail'in başkenti olmasına dönük bir düşüncenin uygulanması değil akıllardan bile geçirilmesi akla ziyandır" dedi.

"FİLİSTİN VE KUDÜS VARLIK NEDENİMİZ"

ABD'ye sert bir tepki de Memur-Sen'den geldi. Kudüs'e yönelik ABD tarafından izlenen politikalar ve adım adım işgale yönelik sergilenen maksatlı hareketlerin asla kabul edilemez olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen olarak buna direnmek bir anlamda varlık nedenimizdir. Mazlum Filistin halkının ve Kudüs'ün sonuna kadar yanındayız. Küresel emperyalizmin ülkemize karşı bilinçli saldırıları, ABD'nin Türkiye'de siyasi ve ekonomik kriz çıkarmak için yaptığı bilinçli hamleler, oltasına takılan içerdeki bazı yapıların ufuksuz duruşları, milletimizi yıldırmamalı, aksine sorumlu kılmalıdır" dedi. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada