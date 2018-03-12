TÜRK JETİNİN 11 YOLCUYLA DÜŞTÜĞÜ YERDE, 22 GÜN ÖNCE DE UÇAK DÜŞMÜŞ VE 66 KİŞİ ÖLMÜŞ
BAE'den İstanbul'a gelen Özel Türk jeti İran'da düştü, 11 kişi öldü. Uçağın düştüğü yerde, 22 gün öncede uçak düşmüştü ve 66 kişi hayatını kaybetmişti.
İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getiren uçak İran'da düştü. Uçağın düştüğü yerde, 22 gün önce de başka bir uçak düşmüş o kazada da 66 kişi hayatını kaybetmişti.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde, Başaran Holding'e ait olduğu belirtilen özel uçak bilinmeyen bir nedenle düşmüştü. Uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i yolcu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
MİNE BAŞARAN VE 7 ARKADAŞI VARDI
Başaran holdinge bağlı olduğu belirlenen Uçaktaki yolcuların bekarlığa veda partisinden dönen Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.
AYNI YERDE BAŞKA BİR UÇAK DAHA DÜŞMÜŞTÜ
Bu kaza akıllara 22 gün önce aynı bölgede gerçekleşen başka bir olayı getirdi. 18 Şubat tarihinde Aseman Havayolları'na ait 60 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan ve Tahran-Yasuc seferini yapan bir yolcu uçağı İsfahan yakınlarında düşmüştü.
Kaynak: haberinburada
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