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TÜRK JETLERİ, DEAŞ'IN 10 MERKEZİNİ İMHA ETTİ


TÜRK JETLERİ, DEAŞ'IN 10 MERKEZİNİ İMHA ETTİ
Tarih : 09 Aralık 2016, 14:13
Puan Ver : Türk Jetleri, Deaş'ın 10 Merkezini İmha Etti(6/10)8


SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk jetleri tarafından düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'ın 10 merkezi imha edildi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ise, Zarzur ile Bab- Münbiç karayolunun kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 108 günden bu yana sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 10 merkez, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler tarafından gerçekleştirilen harekatla imha edildi. ÖSO'nun Zarzur meskun mahalli ve Bab- Münbiç karayolundaki kontrolü büyük ölçüde ele geçirdiği haekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:



"Özgür Suriye Ordusu tarafından, Zarzur meskun mahalli ve Bab-Mümbiç karayolunda büyük ölçüde kontrol sağlanmıştır. Keşif ve gözetleme vasıtalarından; çatışmalar esnasında, DEAŞ'ın Bab ve çevresindeki tank, zırhlı ve silahlı araç ile silahlı terörist unsurlarını okul, hastane, cami, kamu binası veya bitişiğindeki yerlere gizlemeye ve böylece Özgür Suriye Ordusu'nun taarruzlarının etkisini azaltma çabası içine girdikleri tespit edilmiştir. Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımız tarafından Bratah, Bab, Bzagah ve Zarzur bölgesinde tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik olarak yapılan hava harekatı sonucunda; silahlı mevzii haline getirilmiş 3 bina, barınma yeri ve karargah olarak kullanılan 4 bina ve 3 kontrol noktası olmak üzere toplam 10 hedef imha edilmiştir."



 



kaynak:haberler



 








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