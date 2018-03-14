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Türk jetleri, YPG'ye yardım eden Esad militanlarını vurdu: 8 ölü

TÜRK JETLERİ, YPG'YE YARDIM EDEN ESAD MİLİTANLARINI VURDU: 8 ÖLÜ

Afrin yolu üzerindeki Nubl Zahra bölgesinde kontrol noktası kuran Esad yanlısı militanlar, F-16 tarafından vuruldu. İlk belirlemelere göre 8 ölü ve 6 yaralı var.

Tarih : 14 Mart 2018, 14:00
Puan Ver : Türk Jetleri, Ypg'ye Yardım Eden Esad Militanlarını Vurdu: 8 Ölü(5/10)1

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken Türk savaş uçakları, Esad Rejimi'ne yakın milisleri vurdu.

8 ÖLÜ, 6 YARALI VAR

Uçaklarımız Afrin yolu üzerinde Esad yanlısı Şii militanlarının kontrolünde bulunan bir noktaya üç ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 8 militan hayatını kaybederken 6 militan yaralandı.

YPG İLE ANLAŞMIŞLARDI

Militanların YPG ile yapılan anlaşmadan sonra Afrin yakınında bulunan Nubl Zahra köyünün güvenliğini sağladıkları tahmin ediliyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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