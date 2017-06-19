

Türk Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Kan bağışı oranlarının büyük düşüş gösterdiği yaz ayları ile Ramazan ayının denk geldiği bir dönemdeyiz.



IHA'nın haberine göre, bir birey, kan bağışında bulunmak fikrini kolaylıkla erteleyebilirken, kana ihtiyacı olan bir hasta için aynı durum söz konusu değildir" denildi.







KIZILAY KAN MERKEZLERİ İFTARDAN SONRA DA ÇALIŞIYOR



İftardan sonra da hizmet verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 bölge kan merkezi, 65 kan bağış merkezi ve mobil kan bağış birimleri ile Ramazan ayında iftardan sonra da hizmet vermeye devam ediyor. Potansiyel bağışçılara ulaşabilmek adına teravih namazı saatlerinde camilerde, belediyeler tarafından Ramazan ayı özelinde düzenlenen etkinliklerde ve yine meydanlarda gezici ekipler planlanmıştır. Ülkemizde her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç olmaktadır. Kan bağışlarının azaldığı Ramazan ayında sağlık kuruluşlarında tedavi gören kişilerin kan bileşeni ihtiyaçlarının sorun yaşanmadan karşılanabilmesi için 18-65 yaş aralığındaki herkesi resmi kimlik belgeleri ile Türk Kızılayı kan bağış merkezlerine, kan alma birimlerine ve mobil kan bağışı ekiplerine kan bağışında bulunarak hayatlar kurtarmaya bekliyoruz."







kaynak:habertürk