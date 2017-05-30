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türk lirası dolar karşısında kayıplarını geri aldı!

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA KAYIPLARINI GERİ ALDI!

Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar/TL, dolar kuru, satıcıların devreye girmesiyle önemli bir düşüş yaşayarak 3.5570 seviyelerine kadar geri çekildi.. Türk Lirası, dolar karşısında Eylül 2016`dan bu yana görülen en dar bandında seyrediyor.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 17:24
Puan Ver : Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!(9/10)11


Güne yükselişle başlayan ve 3.5880 seviyelerine kadar tırmanan dolar kuru, sonrasında satıcıların devreye girmesiyle önemli bir düşüş yaşayarak 3.5570 seviyelerine kadar geri çekildi. TL, sadece dolara karşı değil euro karşısında da değer kazanıyor. Euro/TL kuru 3.9980'i gördükten sonra 3.9680'e kadar indi.








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