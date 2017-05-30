Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar/TL, dolar kuru, satıcıların devreye girmesiyle önemli bir düşüş yaşayarak 3.5570 seviyelerine kadar geri çekildi.. Türk Lirası, dolar karşısında Eylül 2016`dan bu yana görülen en dar bandında seyrediyor.



Güne yükselişle başlayan ve 3.5880 seviyelerine kadar tırmanan dolar kuru, sonrasında satıcıların devreye girmesiyle önemli bir düşüş yaşayarak 3.5570 seviyelerine kadar geri çekildi. TL, sadece dolara karşı değil euro karşısında da değer kazanıyor. Euro/TL kuru 3.9980'i gördükten sonra 3.9680'e kadar indi.