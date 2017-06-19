

Yılın başlarındaki ekonomik ve siyasi kaygılarla tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyen TL, son dönemdeki istikrar ve ekonomik iyileşme sinyallerinin etkisiyle yılın tüm kayıplarını geri aldı.







Şimdi ise diğer gelişen piyasalar siyasi gerginlikler ve kendi makroekonomik sorunlarıyla karşı karşıya kalmışken, Türkiye "faiz avcısı" traderlar için favori piyasa haline geliyor.







Lira, hala 2017 yılının en kötü performans gösteren gelişen piyasa paralarından biri olmasına karşın, Nisan ayındaki referandumdan bu yana yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.







Ülkede görünüm gittikçe iyileşiyor. Ekonomik büyüme ilk çeyrekte rahat bir şekilde beklentileri aşarken, güven 18 ayın zirvesine tırmandı, enflasyon ise yılın başlarında gördüğü sekiz yılın zirvesinden gerilemeye başladı.







kaynak:sabah