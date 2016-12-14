TÜRK LİRASI'NDA RAHATLAMA YAŞANABİLİR
Ekonomistler, son dönemde gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki diğer kaybına paralel volatilitesini artıran Türk Lirası'nda önümüzdeki dönemde rahatlama öngörüyor.
Küresel piyasa uzmanları son dönemde dolar karşısında aşağı yönlü baskı ile karşılaşan Türk lirasının önümüzdeki dönemde olası performansına ilişkin soruları yanıtladı.
London Capital Group (LCG) Piyasa Stratejisti İpek Özkardeşkaya, "Son zamanlarda, Türkiye'de yaşanan siyasi belirsizlikler, Avrupa ve Amerikan hisselerine karşı artan iştah ve Fed'in faiz artırmaya hazırlanması Türk lirası ve Türk piyasalarında belirgin bir satış baskısı yarattı. Ancak, sene sonuna doğru, uluslararası piyasalarda sakinleme bekliyoruz." dedi.
Türk lirası üzerindeki baskının önümüzdeki dönemde hafifleme olasılığının olduğunu belirten Özkardeşkaya, "OHAL'den çıkış, başkanlık referandumu için tarihin belirlenmesi ve Merkez Bankasının aldığı tedbirler dahilinde, Türk lirasında bir rahatlama görebiliriz." ifadelerini kullandı.
kaynak:ahaber
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