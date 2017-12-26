2017 yılı kelimenin tam anlamıyla magazin bombalarıyla doldu taştı. Bizde sizler için bu sene en çok konuşulan magazin haberlerini derledik.

2017 yılının son günlerini yaşarken bu sene haberlerde magazinsel olaylar doldu taştı. Ölümlerden, yasak aşklara kadar pek çok skandal bu sene yaşandı.

VATAN ŞAŞMAZ'IN FİLİZ AKER'İN CİNAYETİNE KURBAN GİTMESİ

27 Ağustos akşamı Beşiktaş'taki bir otelde Filiz Aker'in cinayetine kurban giden Vatan Şaşmaz'ın ölümü herkesi şoke etmişti. Şaşmaz'ın ölümü senenin en çok konuşulan konuları arasında ilk sırada yer aldı. Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra kendi kafasına sıkıp intihar etmişti.

MURAT BAŞOĞLU'NUN SKANDAL FOTOĞRAFLARI

Ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun skandal fotoğrafları 2017 yılına kelimenin tam anlamıyla kazındı. Teknede uygunsuz görüntüler veren Murat Başoğlu'nun yanındaki kadının yeğeni Burcu Başoğlu olduğu iddia edilmişti. Ancak iki tarafta iddiaları reddetmişti.

İBRAHİM ERKAL'IN ÖLÜMÜ

11 Mayıs günü hayata gözlerini yuman İbrahim Erkal herkese büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Erkal, evinin otoparkında beyin kanaması geçirip düşmüştü. Günlerce yaşam mücadelesi vermesine rağmen hayata gözlerini yumdu.

EBRU ŞALLI ÇIPLAK FOTOĞRAF SKANDALI

Yılın hiç şüphesiz en çok konuşulan skandallarından biri de Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflardı. Şallı iddiaları reddetse de fotoğraflar sosyal medyada elden ele dolanmıştı.

GÜLBEN ERGEN'İN ESKİ EŞİ ERHAN ÇELİK'İ TOLGA DUĞLES İLE ALDATMASI

Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı iddiaları günlerce konuşulmuştu. Erhan Çelik TRT'deki görevinden istifa edip zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Gülben Ergen ise bütün suçlamaları reddetmişti.

ACUN ILICALI-ŞEYMA SUBAŞI DÜĞÜNÜ

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğünü, düğün öncesi ve düğün sonrası epey gündem olmuştu. İkili Fransa'da muhteşem bir düğünle evlenmişti.

BÜLENT KAYABAŞ ÖLÜMÜ

Türk sinemasının usta oyuncularından Bülent Kayabaş, 19 Nisan günü hayata gözlerini yumdu. Kayabaş'ın ölümüyle sinemada bir devir kapandı.

ADRİANA LİMA İLE METİN HARA'NIN AŞK YAŞAMASI

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşaması 2017 yazının en çok konuşulan konusu olmuştu. İkili için "Ayrılacaklar" dense de hala dolu dizgin aşk yaşıyorlar.

MUSTAFA CECELİ KARISINI TERK EDİP SEVGİLİSİYLE EVLENDİ

Mustafa Ceceli, çocuklarının annesi 9 yıllık eşini sosyetik güzel Selin İmer için terk etmişti. İkili çok geçmeden evlendi. Mustafa Ceceli'nin hayranları bu habere çok kızmıştı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN UMUT EVİRGEN AŞKI

Oyuncu Onur Saylak'tan boşanır boşanmaz işletmeci Umut Evirgen ile sevgili olan Tuba Büyüküstün çok konuşulmuştu. Tuba ile Umut ilk yakalandıklarında olaylar kopmuştu. Umut'un korumaları gazetecinin fotoğraf makinesi gasp etmişti.

HARUN KOLÇAK ÖLÜMÜ

Şarkılarıyla herkesin gönlünde taht kuran Harun Kolçak 19 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti. Kolçak'ın ölümü herkesi derin bir yasa boğdu.

AHMET KURAL-SILA AŞKI

Yılın hiç şüphesiz en çok konuşulan aşklarından biri de oyuncu Ahmet Kural ile şarkıcı Sıla'nın aşkı oldu. İkili ilk görüldüklerinde aşklarına kimse inanmamıştı ama birbirlerine olan aşk dolu bakışları sosyal medyanın 2017'nin son aylarında diline düşmüştü.

LEVENT YÜKSEL VE GENÇ SEVGİLİSİ LİDYA ÖZDEMİROĞLU

Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşaması herkesi şoke etmişti. Yüksel'in, Lidya'nın doğumuna bile şahitlik ettiği aradaki yaş farkı çok konuşulmuştu.

BURAK ÖZÇİVİT- FAHRİYE EVCEN DÜĞÜNÜ

Burak Özçivit ile muhteşem bir düğünle evlenen Fahriye Evcen'in gelinliği günlerce konuşuldu. Evcen'in gelinliği, Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzetilmişti.

EMRAH SERBES'İN KAZA İTİRAFI

Behzat Ç. dizisinin yazarı Emrah Serbes, kaza yapmış bir aileyi yok etmişti. Serbes'in kazasını önce arkadaşı üstlenmiş, daha sonra da ünlü yazar Twitter'dan mektup yazarak "Kazayı ben yaptım." diye itirafta bulunmuştu.

HALİT AKÇATEPE ÖLÜMÜ

31 Mart'da hayata gözlerini yuman Hababam Sınıfı'nın Güdük Necmi'si Halit Akçatepe'de 2017 yılında vefat edenler arasında yer aldı.

Kaynak: haberinburada