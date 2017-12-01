Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor
Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
Chp Kılıçdaroğlu'nun Gösterdiği Belgeleri Savcılığa Teslim Etti

Türk manken, evli KKTC Başbakanı ile yaşadığı yasak aşkı anlattı

TÜRK MANKEN, EVLİ KKTC BAŞBAKANI İLE YAŞADIĞI YASAK AŞKI ANLATTI

Boşanma arefesindeki KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'le yasak aşk yaşayan manken İnci Pars, "Hamile değilim ama evleneceğiz" diyerek iddialara yanıt verdi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 09:50
Puan Ver : Türk Manken, Evli Kktc Başbakanı İle Yaşadığı Yasak Aşkı Anlattı(9/10)5

Çapkınlıklarıyla ismi sık sık gündeme gelen KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara'da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün'e, 'evlilik birliğindeki görev ve rolü yerine getirmediği' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bu sırada KKTC Başbakanının İnci Par ile ilişki ortaya çıktı. Pars'ın hamile olduğu iddia edilince ünlü manken sessizliğini bozdu.

"HAMİLE DEĞİLİM KEŞKE OLSAYDIM"

İlişki iddiasını doğrulayan Pars, Dilek Özgürgün'le boşanma arifesinde olan Hüseyin Özgürgün'le evleneceklerini söyledi. Pars "Onlarınki saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılmış ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve 1 yıldır hiç konuşulmamış. Hamile olduğum iddiası da doğru değil. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Ama Allah nasip ederse müstakbel eşimle çocuk da istiyoruz. Hemen nikâh kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz."

"EV ALDI HABERLERİ YALAN"

Hüseyin Özgürgün'le 4 ay önce bir akrabası aracılığıyla tanıştığını belirten Pars, onun kendisine Paris'ten 5 milyon sterline ev aldığı iddiası için ise "Ev haberleri yalan. Paris'e hayatımda hiç gitmedim. Kıbrıs'taki ev de dedem Kenan Pars'tan babama kalan ve benim doğduğum ev." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Manken  Evli  Kktc  Başbakanı  İle  Yaşadığı  Yasak  Aşkı  Anlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER