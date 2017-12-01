TÜRK MANKEN, EVLİ KKTC BAŞBAKANI İLE YAŞADIĞI YASAK AŞKI ANLATTI
Boşanma arefesindeki KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'le yasak aşk yaşayan manken İnci Pars, "Hamile değilim ama evleneceğiz" diyerek iddialara yanıt verdi.
Çapkınlıklarıyla ismi sık sık gündeme gelen KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, 3 yıl önce Ankara'da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün'e, 'evlilik birliğindeki görev ve rolü yerine getirmediği' gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bu sırada KKTC Başbakanının İnci Par ile ilişki ortaya çıktı. Pars'ın hamile olduğu iddia edilince ünlü manken sessizliğini bozdu.
"HAMİLE DEĞİLİM KEŞKE OLSAYDIM"
İlişki iddiasını doğrulayan Pars, Dilek Özgürgün'le boşanma arifesinde olan Hüseyin Özgürgün'le evleneceklerini söyledi. Pars "Onlarınki saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılmış ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve 1 yıldır hiç konuşulmamış. Hamile olduğum iddiası da doğru değil. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Ama Allah nasip ederse müstakbel eşimle çocuk da istiyoruz. Hemen nikâh kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz."
"EV ALDI HABERLERİ YALAN"
Hüseyin Özgürgün'le 4 ay önce bir akrabası aracılığıyla tanıştığını belirten Pars, onun kendisine Paris'ten 5 milyon sterline ev aldığı iddiası için ise "Ev haberleri yalan. Paris'e hayatımda hiç gitmedim. Kıbrıs'taki ev de dedem Kenan Pars'tan babama kalan ve benim doğduğum ev." dedi.
Kaynak: haberinburada
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