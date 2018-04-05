TÜRK MODEL, KALDIĞI OTEL ODASINDA SINIRLARI ZORLADI
2011 Best Model birincisi Barış Murat Yağcı, 1 ay önce aşk yaşamaya başladığı Alman model sevgilisi Brenda Patea ile kaldıkları otelde cesur pozlar verdi.
Barış Murat Yağcı'nın Alman model sevgilisi Brenda Patea İstanbul'a geldi. Çift kaldıkları otel odasında birbirinden pozlar verdi.
İREM DERİCİ İLE ANILMIŞTI
2011 Best Model birincisi, oyuncu Barış Murat Yağcı'nın adı Aralık 2017'de İrem Derici ile anılmıştı. Barış Murat Yağcı 1 ay önce de Alman model Brenda Patea ile aşk yaşamaya başlamıştı.
OTEL ODASINDA CESUR POZLAR
Brenda Patea tatil için Berlin'den İstanbul'a geldi. Sevgililer kaldıkları otel odasında birbirinden cesur pozlar verdi. Bu aşk, Alman medyasının da ilgisini çekti.
REKLAM TEKLİFLERİ ALIYORLAR
İkili her iki taraftan da sık sık reklam teklifi almaya başladı.
İşte Türk modelin o pozları;
Kaynak: haberinburada
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