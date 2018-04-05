Cumhurbaşkanlığı'nın Rusca Twitter Yayınını İlk Gün 70 Bin Kişi İzledi
Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim
Kıran Kırana Reyting Savaşının Galibi Sen Anlat Karadeniz Oldu
Bebek Trafiğinde Sıkışıp Kalan Zehra Çilingiroğlu'nun Yardımına İşçiler Yetişti
Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu
Düşen Jette Can Vermişti! Nişanlısı, Aslı'yı Koluna Kazıtttı
Almanya'dan Fetö İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı
Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Mağdur Kadın Kızı İçin Feryat Etti
Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu
Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
Türk Model, Kaldığı Otel Odasında Sınırları Zorladı
Yargıtay Karar Verdi: Aldatılan Kadının Eşine, 'g..T' Demesi Kusur Sayılmaz
Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
Bahar Havasına Aldanmayın! İstanbul'a Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor
Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar
Fransız Dj Uyuşturucu Kuryesi Çıktı! Milyonlarca Liralık Uyuşturucuyla İstanbul'da Yakalandı
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na Sert Tepki: Arkamdan İş Çevirdiler
Abd'de Kafalar Karışık Ama Trump, Askerlerin Dönmesi İçin Süre Verdi

Türk model, kaldığı otel odasında sınırları zorladı

TÜRK MODEL, KALDIĞI OTEL ODASINDA SINIRLARI ZORLADI

2011 Best Model birincisi Barış Murat Yağcı, 1 ay önce aşk yaşamaya başladığı Alman model sevgilisi Brenda Patea ile kaldıkları otelde cesur pozlar verdi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : Türk Model, Kaldığı Otel Odasında Sınırları Zorladı(7/10)3

Barış Murat Yağcı'nın Alman model sevgilisi Brenda Patea İstanbul'a geldi. Çift kaldıkları otel odasında birbirinden pozlar verdi.

İREM DERİCİ İLE ANILMIŞTI

2011 Best Model birincisi, oyuncu Barış Murat Yağcı'nın adı Aralık 2017'de İrem Derici ile anılmıştı. Barış Murat Yağcı 1 ay önce de Alman model Brenda Patea ile aşk yaşamaya başlamıştı.

OTEL ODASINDA CESUR POZLAR

Brenda Patea tatil için Berlin'den İstanbul'a geldi. Sevgililer kaldıkları otel odasında birbirinden cesur pozlar verdi. Bu aşk, Alman medyasının da ilgisini çekti.

REKLAM TEKLİFLERİ ALIYORLAR

İkili her iki taraftan da sık sık reklam teklifi almaya başladı.

İşte Türk modelin o pozları;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türk  Model  Kaldığı  Otel  Odasında  Sınırları  Zorladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER