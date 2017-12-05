Türk müteahhitler 2002'den bu yana Körfez'de milyarlarca liralık proje üstlendi. Büyük altyapı işleri ve dev inşaatların yer aldığı projelerin toplam değeri 51,3 milyar dolar oldu.

Ortadoğu'da yaşanan savaşlar ve Arap ülkeleri arasındaki gerilime rağmen Körfez ülkeleriyle ticarette hız kesmeyen Türkiye, müteahhitlik yatırımlarında da liderliği elden bırakmadı. Türk müteahhitleri, 2002-2017 yılları arasında Körfez ülkelerinde 51.3 milyar dolarlık proje üstlendi. 'Dünyanın en büyük 250 Uluslararası Müteahhiti' listesine 46 firmayla girerek Çin'den sonra ikinciliğe yükselen Türkiye rekora koşuyor. Türk müteahhitlik firmalarının sadece geçtiğimiz yıl bölgede üstlendiği projelerin tutarı ise toplam 9.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KATAR İLK SIRADA YER ALDI

Türk firmalarının proje üstlendikleri ülkelerin başında Türkmenistan, Irak, Rusya ve İran yer alırken, Körfez ülkeleri arasında da ilk sırada Katar bulunuyor. Katar 2016'da 2.4 milyar dolarlık projeyle yurtdışı müteahhitlik çalışmalarının yüzde 18.8'ini tek başına karşıladı. 2017'de yatırımları rekor düzeye taşıyan Türk müteahhitlik firmaları sadece ilk çeyrekte, toplam 14 milyar dolar tutarında 128 proje üstlendi. Projeler içinde 4.4 milyar dolarlık Doha metrosuyla, ağırlıklı olarak altyapı, ulaşım ve konaklama projeleri yer aldı. Türkiye'nin; Katar'ın Dünya Kupası ev sahipliği için yapacağı belirtilen yaklaşık 170 milyar dolarlık yatırım portföyünden şimdiye kadar 7.5 milyar dolarlık iş aldığı da öğrenildi.

HEM KONUT HEM ALTYAPI PROJELERİ

Türk firmaları, Suudi Arabistan'da daha çok gayrimenkul projelerine yoğunlaşırken, pek çok Türk firması da Bahreyn'de konut projelerini üstlendi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türk firmalarının yurtdışı müteahhitlik çalışmalarındaki payı sırasıyla yüzde 6.8, 6,2 ve 5 oldu. Böylelikle Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam payı yüzde 18'i buldu.

YÜZDE 6.8 PAY ALDIK

Körfez krizinin tırmanmasıyla Katar'a ambargo uygulayan ülkelerde de Türk müteahhitlik firmaları, milyarlarca dolar değerinde projelere imza attı. Suudi Arabistan, sadece 2016'da Türk müteahhitlik firmalarının yurtdışı müteahhitlik çalışmalarının yüzde 6.8'ini tek başına karşıladı. (AKŞAM)

Kaynak: haberinburada