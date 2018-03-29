Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti
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Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti

TÜRK ÖĞRENCİLER GELİŞTİRİLMİŞ YERLİ ROKET YAPTI, DENEME ATIŞI BAŞARILI GEÇTİ

Selçuk Üniversitesi öğrencileri 3 bin feet yüksekliğe ulaşabilen yerli roket Tuğra-11'i geliştirdi.

Tarih : 29 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Türk Öğrenciler Geliştirilmiş Yerli Roket Yaptı, Deneme Atışı Başarılı Geçti(6/10)2

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Uzay Teknolojileri Topluluğu'na bağlı Selçuk Roket Takımı'nın yeni projesi Tuğra-11'i geliştirdi.

YERLİ ROKET 3 BİN FEET YÜKSEKLİĞE ULAŞIYOR

Tuğra-11 hakkında bilgi veren SÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği öğrencisi ve takım lideri Altan Berdan Minaz, Tuğra-11'in, 3 bin feet yüksekliğe ulaşabildiğini belirtti. Elektronik yüklerinde hava basıncıyla yükseklik ölçen sensörler kullanıldığını belirten Altan Berdan Minaz, roketin en yüksek seviyeden aşağı düşmeye başladıktan sonra kurtarma sistemine bağlı motorun hareketiyle paraşütün açıldığını kaydetti.

UÇUŞ ESNASINDA GEREKLİ BİLGİLERİ KAYDEDİYOR

Roketin uçuş esnasında birtakım verileri kaydettiğini söyleyen Minaz, indikten sonra gerekli bilgilerin alındığını, uçuş esnasında roketle sürekli iletişim halinde olunduğunu, aynı anda verilerin bilgisayar ortamında görünebildiğinin altını çizdi. Ateşleme için önceki roketlerden farklı olarak daha güvenli bir yol olan kablosuz ateşleme sisteminin geliştirildiğini aktaran Minaz, 500 metreye kadar ateşleme imkanının sağlandığını ifade etti.

TROPOSFER TABAKASINI AŞACAK ROKET PROJESİ

SÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği öğrencisi Samet Cömert ise, "Bu yola çıktığımızda belirlediğimiz her seferinde daha da gelişmiş 3 çeşit roket tasarlamıştık. İlk projemizi 2016 da 1 atış yaparak denediğimiz Tuğra-10'dan sonra ikinci projemiz olan Tuğra-11'den de 2017-2018 yılları arasında 3 atış yaparak toplamda 4 atış yapmış olduk. Sıradaki proje ise yine tüm tasarımı bize ait olan Tuğrul-20 adını verdiğimiz 10 bin feet yüksekliğe sahip canlı görüntü ve veri aktarabilen projemizdir. Bu projemizle aynı zamanda 'Teknofest İstanbul' yarışmasına hazırlanmaktayız. Öte yandan, misyonumuz ise atmosferin troposfer tabakasını aşacak roket projesini hayata geçirmek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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